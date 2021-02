Schmiedlová sa v Austrálii pripravuje už na ďalšiu súperku, hľadá páky na Jabeurovej hru

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová pred necelým mesiacom v Dubaji neprešla sitom kvalifikácie na Australian Open, ale usmialo sa na ňu šťastie. Z pozície druhej náhradníčky sa dostala až do hlavnej súťaže v Melbourne a už je aj v 2. kole.

V pondelok sa tam prebojovala ako jediná z troch slovenských zástupcov vo dvojhre na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny. S japonskou kvalifikantkou Majo Hibiovou vybojovala víťazstvo 7:6 (2), 6:4. Zápas plný dlhých výmen trval takmer dve a pol hodiny. Podľa 26-ročnej Slovenky to bol boj o každú loptičku.

Schmiedlovej sa nehralo ľahko

„Veľmi sa teším, že som v prvom kole zvíťazila a že vôbec môžem hrať hlavnú súťaž v Austrálii. Nebolo jednoduché sa sem dostať, prejsť karanténami a všetkým, čo nasledovalo. Zápas proti Hibiovej bol veľký boj, no ani som nečakala, že to bude jednoduché. Na grandslamových turnajoch už všetky hráčky hrajú dobre a každým rokom je to ťažšie a ťažšie,“ uviedla Anna Karolína Schmiedlová na webe Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Dvadsaťštyriročná Hibiová podľa slov Schmiedlovej nie je štandardná hráčka. Nezameriava sa na útočný štýl, ale uprednostňuje defenzívu.

„Hrá špecifický štýl tenisu, ktorý hráčky v dnešnej dobe už veľmi nepreferujú, nebolo ľahké ju poraziť. Všetko vrátila, musela som sa sústrediť na každú loptičku. Hľadala som správny balans, aby som do toho príliš neudierala a nebola netrpezlivá, no zároveň som musela hrať odvážne a agresívne. Inak sa poraziť nedala. Našťastie sa mi to podarilo, aj keď to bolo veľmi tesné. V prvom sete som odvrátila štyri setbaly, čo svedčí o tom, že sa mi nehralo vôbec ľahko. Musela som si to vybojovať od začiatku do konca a o to si víťazstvo vážim viac. Podmienky počas zápasu neboli ľahké, dosť fúkalo. Bolo zložité zakončiť výmenu,“ zhodnotila hráčka z druhej stovky rebríčka WTA.

Chlapčenský štýl hry

V druhom kole sa zverenka trénera Petra Hubera predstaví proti Tunisanke Ons Jabeurovej. Dvadsaťšesťročná hráčka uzatvára najlepšiu tridsiatku svetového ženského renkingu, v Melbourne je nasadená ako dvadsiata siedma.

„Poznám ju, ale nikdy som proti nej nehrala zápas. Je to výborná hráčka. Hrá taký chlapčenský štýl, bude to veľmi ťažké. Súperku si však nevyberiem. Spravím všetko pre to, aby som zvíťazila, veď každý môže poraziť každého. Trocha som s ňou trénovala. Skúsim vymyslieť niečo, čo by na ňu mohlo platiť,“ skonštatovala Schmiedlová.

V utorok sa v Melbourne Parku predstaví aj posledný slovenský zástupca v 1. kole dvojhry. Súperom Andreja Martina bude Brazílčan Thiago Monteiro a ich zápas sa začne krátko po 1.00 h SEČ.