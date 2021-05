Schmiedlová uspela v kvalifikácii nad Ruskou Zvonarevovou a na Roland Garros si zahrá v hlavnej súťaži

Slovensko bude mať na grandslamovom tenisovom turnaji svoju zástupkyňu aj v hlavnej súťaži dvojhry žien. Dostala sa do nej Anna Karolína Schmiedlová, ktorá úspešne prešla kvalifikáciou. Vo štvrtkovom finále po tuhom boji zdolala Rusku Veru Zvonarevovú za 152 minút 2:6, 7:5, 6:3 .

Slovenka bola ako 121. hráčka rebríčka WTA v kvalifikácii nasadená osemnástka, Zvonarevová bola z 96. pozície jednotkou kvalifikačného „pavúka“. Schmiedlovej prvý set veľmi nevyšiel, dvakrát v ňom prišla o servis a prehrala ho 2:6. V druhom to s ňou vyzeralo veľmi zle, keď po ďalších dvoch stratených podaniach prehrávala už 1:5, následne však uhrala šesť hier za sebou a vynútila si rozhodujúci tretí set.

V ňom síce hneď v úvode prišla o podanie, neskôr prehrávala 1:3, ale šnúrou piatich víťazných hier si vybojovala víťazstvo a postup do hlavnej súťaže, využila na to hneď prvý mečbal. Šancu stále má aj Rebecca Šramková, ktorá v piatok nastúpi proti Chorvátke Ane Konjuhovej.

Medzi mužmi sa v hlavnej súťaži predstavia Norbert Gombos a Andrej Martin, obaja sa tam dostali priamo na základe postavenia v rebríčku ATP. Jozef Kovalík sa síce v kvalifikácii dostal až do finále, no tam bol nad jeho sily Rus Roman Safiullin. Slovenský tenista síce bojoval, no za 138 minút prehral 1:6, 7:6 (3), 3:6.