Schmiedlová viedla nad Mladenovicou 1:0 na sety, ale ďalšie dva prehrala a na Wimbledone končí

LONDÝN 2. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová podľahla za 112 minút 7:5, 2:6, 2:6 nenasadenej Francúzke Kristine Mladenovicovej v pondelňajšom stretnutí 1. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone v Londýne (2. – 15. júla, celková dotácia 34 milióna libier, tráva).

Mladenovicovej vyšla odplata za vyradenie v 2. kole turnaja v čínskom Wuhane v roku 2015, Schmiedlová vtedy zvíťazila 6:4, 6:2, čo bolo ich doterajšie jediné vzájomné stretnutie.

Dvadsaťtriročnej rodáčke z Košíc Schmiedlovej, 89. v singlovom renkingu, nevyšiel ani piaty pokus o prienik do 2. kola na najstaršom grandslamovom turnaji. V rokoch 2013 až 2016 stroskotala rovnako ako tento rok už v úvodnom kole hlavnej sútaže.

Zo slovenských tenistiek sa v pondelok predstavili už Magdaléna Rybáriková a Viktória Kužmová. Rybáriková sa so súťažou rozlúčila, keď ju zdolala Rumunka Sorana Cirsteová. Kužmová tiež nepostúpila do 2. kola dvojhry po prehre so Švédkou Rebeccou Petersonovou.