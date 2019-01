Schmiedlová vo finále v Hobarte uhrala iba tri gemy, prvý singlový titul si pripísala Keninová

HOBART 12. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Karolína Schmiedlová prehrala s Američankou Sofiou Keninovou 3:6, 0:6 vo finále dvojhry na turnaji WTA International Hobart International v austrálskom Hobarte (dotácia 250 000 USD, tvrdý povrch vonku).

Od stavu 3:3 v prvom sete sa zápas zlomil v prospech 20-ročnej Američanky, ktorá odvtedy získala všetkých 9 gemov a pripísala si prvý singlový titul na okruhu WTA.

Pred týždňom sa Keninová tešila z deblového triumfu na podujatí ASB Classic v Aucklande po boku Kanaďanky Eugenie Bouchardovej. Vo dvojhre ju tam v 2. kole vyradila iná Slovenka Viktória Kužmová.

Schmiedlová na 59. mieste

Fedcupová reprezentantka SR Schmiedlová sa predtým naposledy predstavila vo finále turnaja WTA vlani v apríli, keď sa tešila z celkového triumfu na antukovom podujatí v kolumbijskej Bogote. Zahrala si v piatom singlovom finále na turnaji WTA v kariére. Doposiaľ uspela v troch (Katovice 2015, Bukurešť 2015 a Bogota 2018).

Dvadsaťštyriročná rodáčka z Košíc Schmiedlová si vďaka postupu do finále v Hobarte výrazne polepší v rebríčku WTA vo dvojhre. V jeho pondelkovej verzii sa ocitne na 59. mieste, pred turnajom jej patrila 77. priečka. Keninová bude tridsiata siedma. Za postup do finále si Schmiedlová pripíše na svoje konto odmenu vo výške 21 400 amerických dolárov pred zdanením a do rebríčka 180 bodov.

„Túto finálovú účasť som vonkoncom nečakala. Som maximálne šťastná, že som si mohla zahrať vo finále. Dnes sa však zápas neodohrával tak, ako som dúfala. Sofia bola naozaj veľmi dobrá. Mala som zopár šancí, najmä na začiatku prvého setu, ale ona bola oveľa lepšia. Verím, že si proti sebe ešte zahráme v nejakom finále,“ povedala Karolína Schmiedlová podľa webu Ženskej tenisovej asociácie WTA.

Najmladšia členka Top 50

„Je to skvelý pocit. Som veľmi šťastná, že som získala tento titul. Chcem pogratulovať aj súperke za skvelé výkony počas celého týždňa. Som tu prvýkrát, no už teraz sa teším, ako sa sem o rok vrátim. Ďakujem všetkým divákom, ktorí nás chodili podporovať. Som rada, že tu teraz môže byť so mnou aj môj otec,“ uviedla po prebratí víťaznej trofeje Keninová.

K faktu, že sa po sobotňajšom triumfe stane najmladšou členkou Top 50, dodala: „Dúfam, že sa mi do konca roka podarí prebojovať medzi najlepšiu dvadsiatku hráčok.“

Rodáčka z Moskvy Keninová sa vlani v novembri predstavila vo finále Pohára federácie proti domácemu Česku. Pri neúčasti najlepších amerických tenistiek dostala šancu vo dvoch singloch. Napriek prehrám v oboch stretnutiach zanechala v Prahe dobrý dojem V zápase, v ktorom domáca Kateřina Siniaková získala rozhodujúci tretí bod, nepremenila v treťom sete pri svojom servise dva mečbaly.