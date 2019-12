Schôdzu o zlate nazvalo OĽaNO kabaretom, uznesenie nepodporí ani Most-Híd

Mimoriadna schôdza parlamentu k presunu investičného zlata z Londýna na Slovenska podľa opozície nemá žiaden zmysel. Tvrdia to predstavitelia opozičných strán, ktorí kritizovali aj to, že po schválení programu schôdze sa do rozpravy k uzneseniu o presune zlata neprihlásil poslanec žiadnej zo strán, ktoré za program hlasovali, teda Smer-SD, SNS či ĽSNS.

Podľa poslanca za OĽaNO Gábora Grendela je pritom navrhované uznesenie parlamentu pre centrálnu banku bez akejkoľvek záväznosti. „Národná banka Slovenska (NBS) to môže rovno hodiť do koša. Alebo keď bude chcieť, môže zlato presunúť sama,“ tvrdí.

Zastierací manéver

Jeho stranícky kolega Eduard Heger hovorí, že tak, ako samotný návrh uznesenia, tak ani celá schôdza nedávajú žiaden zmysel. Zrejmé podľa neho je len zastierací manéver.

„Toto je záverečná bodka asi za tohtoročným a „tohtovolebným“ parlamentom. A takisto ako rok končí Silvestrom a dobrým kabaretom, tak aj kolegovia zo Smeru nám pripravili krásny kabaret v podobe zlatej horúčky, ktorý sa kľudne môže vysielať ako silvestrovské predstavenie 31. 12. 2019,“ povedal vo svojom vystúpení.

Návrh uznesenia, ktorým chcú poslanci vládneho Smeru-SD uznesením požiadať NBS, aby prijala všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú v čo najkratšom čase viesť k návratu investičného zlata z Bank of England na územie Slovenska, pritom nepodporí ani koaličný Most-Híd.

V rozprave to vyhlásil jej predseda Béla Bugár, pričom si pomáhal listom poslancom finančného výboru od centrálnej banky. Tá v ňom tvrdila, že prípadné premiestnenie zlata by malo negatívny vplyv na zisk NBS a jeho alternatívne umiestnenie by automaticky neznamenalo aj zníženie politického alebo geografického rizika.

So zlatom by nemohli obchodovať

Slovensko by navyše nemohlo so zlatom obchodovať a centrálna banka by tak prišla o zhruba 5 mil. eur ročne, ktoré v súčasnosti z obchodovania s investičným zlatom získava. Okrem toho by s uskladnením zlata na Slovensku boli podľa centrálnej banky spojené nezanedbateľné náklady na jeho správu.

„Preto sme nehlasovali za program, a nebudeme hlasovať ani za uznesenie. Toto bude pre Slovensko znamenať iba stratu a to rozumný hospodár nemôže dovoliť,“ dodal predseda Mosta-Híd.

Liberáli z SaS chcú zase zvolanie mimoriadnej schôdze využiť na zmenu v poplatkoch za ťažbu zlata na Slovensku. Už v minulosti totiž upozorňovali na to, že ťažobná spoločnosť pôsobiaca na Slovensku platí za vyťažené zlato podľa nich len zlomok toho, čo by mala.

Poslanec za SaS Karol Galek preto predložil pozmeňujúce návrhy, ktorými chce nastavenie poplatkov upraviť. Zároveň navrhujú do uznesenia doplniť aj podmienku, že NBS musí pred rozhodnutím o presune zlata dodať komplexnú analýzu rizík a presunúť ho môže iba pri identifikácii významných rizík súčasného stavu. Zároveň SaS navrhuje v prípade, ak sa zlato na Slovensko skutočne presunie, zakázať NBS ho predávať bez súhlasu parlamentu.