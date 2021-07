Schoenmakerová ovládla 200 m prsia a vytvorila svetový rekord, na olympiáde v Tokiu zahviezdil aj Rylov

Tretí svetový rekord, ale prvý v individuálnej disciplíne, sa zrodil v piatkovom finálovom programe plaveckých súťaží na olympijských hrách v Tokiu. Postarala sa o to 24-ročná Juhoafričanka Tatjana Schoenmakerová, ktorá ovládla 200 m prsia za 2:18,95 min.

Doterajšie svetové maximum v podaní Dánky Rikke Möllerovej Pedersenovej z MS 2013 v Barcelone malo hodnotu 2:19,11. Predchádzajúce dva svetové rekordy v Tokyo Aquatics Centre sa zrodili v ženských štafetách na 4x 100 m voľný spôsob a 4x 200 m voľný spôsob.

Víťazstvo nečakala

Schoenmakerová odsunula na druhé miesto americkú favoritku Lilly Kingovú a na tretie jej krajanku Annie Lazorovú. Ďalšia Juhoafričanka Kaylene Corbettová dohmatla na piatom mieste.

Schoenmakerová sa postarala vôbec o prvú zlatú medailu výpravy JAR na OH 2020. Ona sama už predtým získala striebro na 100 m prsia. „Vôbec som to nečakala. Stále tomu nemôžem uveriť. Môj výkon už azda ani nemohol byť lepší. Chvíľu mi potrvá, kým si uvedomím, čo sa stalo. Mrzí ma len to, že tu so mnou nemôžu byť rodičia a osláviť to,“ skonštatovala Tatjana Schoenmakerová.

„Plávala naozaj vynikajúco. Som prekvapená, že až teraz niekto dokázal stlačiť svetový rekord pod 2:19 min. Plávala tak dobre, že sa to konečne podarilo,“ pochválila víťazku jej americká súperka Kingová.

Prvý triumf neamerického plavca

Ďalšou hviezdou plaveckého piatka v Tokiu bol Rus Jevgenij Rylov, ktorý k víťazstvu na 100 m znak pridal aj triumf na dvojnásobnej trati. Navyše časom 1:53,27 min utvoril olympijský rekord. Na druhé miesto odsunul Američana Ryana Murphyho a na tretie Luka Greenbanka z Veľkej Británie.

Rylov, oficiálne reprezentujúci Ruský olympijský výbor, sa postaral o prvé víťazstvo neamerického plavca v šiestich olympijských cykloch na 200 m znak. „Teším sa, ale nepodal som mimoriadny výkon. Môj výsledný čas nie je výnimočný, ale ani slabý. Posledných 50 m bolo veľmi náročných,“ skonštatoval Rylov.