Schulz je stále presvedčený, že porazí Merkelovú

BERLÍN 13. augusta (WebNoviny.sk) — Hlavný vyzývateľ Angely Merkelovej Martin Schulz je stále presvedčený, že môže súčasnú nemeckú kancelárku v septembrových voľbách poraziť. Bývalý predseda Európskeho parlamentu v rozhovore pre nemeckú televíziu ZDF uviedol, že mu na to ostáva šesť týždňov kampane. “Myslím, že mám stále dobrú šancu viesť budúcu vládu,” povedal.

Nemecko má však pod vedením Merkelovej rekordne nízku nezamestnanosť, vyrovnaný rozpočet a silnú ekonomiku, 61-ročný Schulz sa preto nevyhol otázke, prečo by ľudia mali voliť jeho sociálnych demokratov namiesto kresťanských demokratov.

“Nemecku sa darí dobre..avšak to neznamená, že sa darí dobre všetkým Nemcom,” povedal a dodal, že “musíme byť lepší v mnohých oblastiach”. Na otázku, či by nebol odchod Merkelovej rizikom, odvetil, že “naopak, rizikom by bolo, ak nič nespravíme”.

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky majú Schulzovi sociálni demokrati (SPD) 24-percentnú podporu, zatiaľ čo Merkelovej konzervatívny blok CDU-CSU 38-percentnú. Parlamentné voľby v Nemecku sa uskutočnia 24. septembra.