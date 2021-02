Sčítanie obyvateľov na Slovensku sa začalo, je povinné a formulár nezaberie viac ako 10 minút

Na Slovensku sa v pondelok začalo historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov domov a bytov. Na tlačovej konferencii to uviedol predseda Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Alexander Ballek a generálna riaditeľka sekcie sociálnej štatistiky a demografie ŠÚ SR Ľudmila Ivančíková. Tých v pondelok prijala prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu sa zapojila do sčítania a zadala svoje údaje do sčítacieho systému.

Prezidentka povzbudila ľudí

„Bolo to naozaj veľmi rýchle a pomerne jednoduché,“ uviedla pri tejto príležitosti hlava štátu. Sčítanie obyvateľov nie je podľa nej iba o zbere dát bez ďalšieho využitia, ale má konkrétne dopady na život. „Od toho sa napríklad odvíjajú informácie, alebo aj suma peňazí, ktoré môžu obce a mestá cez podielové dane získať. Samozrejme z toho plynú aj isté oprávnenia pre národnostné menšiny,“ uviedla Čaputová.

Ľudí povzbudila k tomu, aby sčítaniu obyvateľov venovali svoju pozornosť. Zároveň poprosila občanov, ktorí majú vo svojom okolí ľudí, ktorí nie sú technicky zdatní, aby im pomohli týmto spôsobom dáta odovzdať. „Samozrejme, kto takúto možnosť nemá, bude prebiehať následné sčítanie obyvateľov pomocou asistentov,“ uzavrela prezidentka. Prvé vyplnené formuláre začal ŠÚ SR evidovať už krátko po polnoci.

Zúčastniť sa ho musí každý

Sčítanie je povinné. Zúčastniť sa ho tak musí každý obyvateľ Slovenska. Za neplnoleté osoby je povinný vyplniť formulár rodič, prípadne zákonný zástupca dieťaťa. Vyplnenie formulára ľuďom nezaberie viac ako desať minút a možno ho vykonať z mobilu, tabletu či notebooku.

Obyvatelia budú mať okrem webovej aplikácie na stránke www.scitanie.sk k dispozícii aj mobilnú aplikáciu SODB 2021 pre operačné systémy iOS a Android. Ľudia by do formulára mali uvádzať údaje platné k 1. januáru 2021. Ak sa teda niekto napríklad 20. januára oženil, mal by do sčítacieho formulára napriek tomu uviesť, že je slobodný.

Obsahuje 14 otázok

Formulár štandardne obsahuje 14 otázok, pri deťoch či dôchodcoch sa ich počet môže líšiť. V prípade otázok sa obyvatelia môžu obrátiť na telefónne číslo 02/20 92 49 19. Na vyplnenie formulára má každý človek 45 minút. V prípade, že sa obyvateľ pri vypĺňaní formulára pomýli, môže sa v záverečnom zhrnutí ešte k jednotlivým odpovediam vrátiť a odpovede editovať. Pri odhlásení sa zo systému sa formulár do systému nezaeviduje. Ľudia, ktorí by si chceli vyplnenie formulára dopredu vyskúšať, budú môcť skúšobné vyplnenie formulára zmazať odhlásením.

Sčítaniu obyvateľov domov a bytov predchádzalo sčítanie domov a bytov. To začalo 1. júna 2020 a oficiálne bolo ukončené v pondelok. Na sčítaní pracovalo 4 940 poverených osôb a 815 manažérov. Celkovo bolo na Slovensku napočítaných 1 020 340 bytových domov, 1 095 159 rodinných domov a 94 927 iných obydlí, ako napríklad hausbóty či chaty.