Scorpions sa vracajú na Slovensko, v Bratislave ponúknu svoje najväčšie hity

BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Do hľadáčika nemeckej rockovej kapely Scorpions sa opäť dostalo Slovensko.

Po úspešnom koncerte v Košiciach sa legendy po troch rokoch vracajú do našej krajiny. Tentokrát rockovým zvukom zaznie bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu.

Crazy World Tour 2019

Pred troma rokmi sa vďaka legendárnej kapele Scorpions košická Steel Aréna premenila na miesto plné rocku a hromadného spevu ich nestarnúcich hitov. Nemecká skupina milovníkov rockovej muziky zaujala natoľko, že do Košíc pricestovali z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj zo zahraničia.

O tom, že sa posledný koncert a naše publikum páčilo aj “škorpíkom“, svedčí fakt, že sa rockeri na Slovensku predstavia opäť.

Prierez svojej vyše 50-ročnej hudobnej kariéry pod hlavičkou Crazy World Tour 2019 ponúknu 20.11.2019 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky na čerstvo ohlásený koncert rockovej legendy Scorpions budú v predaji od štvrtku 14. marca 2019 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

LED steny a špeciálne efekty

Návštevníci podujatia sa i tentokrát môžu tešiť na parádnu megashow. Scorpions sú známi veľkou produkciou. Dramaturgiou koncertu sľubujú obrovský hudobný, ale aj vizuálny zážitok. Za sprievodu mohutného spevu publika, formácia zahrá tvrdý rock, ale aj povestné balady.

Rockovú atmosféru umocnia obrovské LED steny, aj špeciálne efekty. Najväčšia slovenská hokejová aréna v novembri tohto roku zaznie napríklad aj hitmi ako Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Send Me an Angel či Wind of Change.

https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ

Pôvodom nemecká kapela má na svojom konte stovky miliónov predaných nosičov. Rockeri sa počas svojho vyše 50-ročného pôsobenia predstavili vo viac ako 80 krajinách sveta. Aj keď v hudobných vodách patria medzi jedných z najdlhšie pôsobiacich inetrpretov, milovníkov tvrdej muziky vedia svojou live show dostať do varu! V zložení Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, James Kottak a Pawel Maciwoda publikum na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dňa 20.11.2019 vtiahnu do rockového neba!

https://www.youtube.com/watch?v=AQRprgbYdTw