Scorpions: V Bratislave bude naša posledná show, poriadne to spolu rozbalíme

Rocková kapela Scorpions sa už budúci týždeň predstaví slovenskému publiku. V Bratislave energickou šou oslávia posledný koncert v rámci ich Crazy WorldTour 2019.

Dlho očakávaný koncert sa uskutoční už 20. novembra 2019 na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Návštevníci podujatia sa môžu tešiť aj na skladby Rock You Like a Hurricane, Still Loving You, Send Mean Angel či Wind of Change, ktoré sú mimoriadne obľúbené aj u mladšej generácie.

Obrovský počet mladých fanúšikov

Počas posledného koncertu v Košiciach, ktorý sa uskutočnil pred troma rokmi kapela zaznamenala aj obrovský počet mladých fanúšikov.

https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ

„Tešíme sa záujmu mladšieho publika. Myslím, že nás s mladou generáciou spojil internet a youtube. V dnešnej dobe majú mladí mnoho možností preskúmavať hudbu a zistiť, čo sa im páči. Dnešná hudba je trošku viac ‚plastická‘, viac upravená technológiami, pričom muzika starších hudobníkov ako Rolling Stones, Aerosmith, Bon Jovi, Metallica, alebo aj naša, je viac ‘hand made‘. Mladých tiež priťahuje hudba zložená a nahraná ‘po starom‘. Tešíme sa, že máme šancu osloviť široké masy rockových fanúšikov. Je to fantastické vidieť na koncertoch zástupy mladých stáť v prvých radoch pod pódiom,“ vyjadril sa gitarista a zároveň jeden zo zakladateľov Scorpions Rudolf Schenker.

Národná vlajka na LED obrazovkách

Posledný koncert v Košiciach legendárnej nemeckej kapely Scorpions zožal mimoriadny úspech. Okrem obrovskej rockovej nálože návštevníci ocenili i premakanú scénu a krásne gesto kapely. „Scorpíci“ si uctili Slovensko premietaním národnej vlajky na veľkých LED obrazovkách.

“Pre nás je veľmi dôležité nejakým spôsobom odlíšiť každú tour. Po hudobnej stránke to nie je až také jednoduché, predsa len máme show, ktorá trvá hodinu a pol. A keď sa fanúšikov pýtame, ktoré skladby by chceli počas koncertu počuť, vždy sa opakujú rovnaké piesne, ktoré u fanúšikov rezonujú najviac. Preto sa snažíme koncety odlíšiť scénou, pódiom, obrazovkami či svetelnou show. Pre rockovú show je však naozaj dôležitý ten ‘pohon‘, čo je energia, ktorú do show vkladáme. Snažíme sa dať do toho najviac a vtedy cítime najväčšiu odozvu od publika a záleží nám na tom aby si publikum povedalo áno, bola to dobrá rocková show,” prezradil Schenker. “Na Crazy WorldTour sa návštevníci môžu tešiť na mutimediálnu show, zaznejú všetky obľúbené skladby a v Bratislave sa prvýkrát predstaví náš nový bubeník Mikkey Dee z Motörhead, ktorý je s nami už tretím rokom. Bude to veľmi silná show ,“ doplnil Matthias Jabbs, sólový gitarista kapely.

Či sa počas koncertu na scéne opäť objavia aj symboly našej krajiny zatiaľ ostáva pod rúškom tajomstva. Rockoví nadšenci už odpočítavajú dni, kedy sa legendárna skupina opäť predstaví slovenskému publiku. “Organizačné pokyny ku koncertu budú zverejnené na sociálnych sieťach agentúry Vivien niekoľko dní pred koncertom,” vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien. Vstupenky sú v predaji na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

„Rád by som Vás všetkých pozval na novembrovú show Scorpions v Bratislave, bude to naša posledná show, poriadne to spolu rozbalíme,“ odkázal Slovákom Matthias Jabbs. „Slovensko, milujeme Vás, prevalcujeme vás ako hurikán! Buďte tam! Tešíme sa na vás,“ doplnil Rudolf Schenker.