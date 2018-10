Seattle sa priblížil k vstupu do NHL, komisár Bettman bol očarený prezentáciou

NEW YORK 3. októbra (WebNoviny.sk) – Výkonný výbor zámorskej hokejovej NHL jednohlasne odporučil možnosť rozšírenia súťaže do amerického mesta Seattle. Teraz je na ťahu správna rada profiligy, ktorá bude zasadať v decembri a rozhodne o účasti tímu zo severozápadu USA.

Hráči Seattlu by mohli premiérovo nastúpiť v najkvalitnejšej súťaži sveta v sezóne 2020/2021. Informuje o tom oficiálny web NHL.

Termin sa môže posunúť

„Výkonný výbor odporúča pokračovať v expanzii ligy do Seattlu. Proces bude dokončený v decembri, keď bude odprezentovaný projekt pred správnou radou súťaže,“ povedal komisár NHL Gary Bettman, ktorý načrtol, že príchod nového tímu je reálny najskôr na začiatku ročníka 2020/2021.

„Každý sa zameriava na rok 2020. Je tu však viacero faktorov, ktoré to môžu ovplyvniť. Týka sa to najmä dátumu dostavby arény. Ak by sa to nepodarilo do roku 2020, termín sa posunie na rok 2021. Všetci však preferujeme viac skorší ako neskorší dátum,“ vysvetlil.

Štadión bude niesť názov Seattle Arena

Skupina vlastníkov, ktorá sa snaží dostať Seattle do NHL, sa začiatkom septembra dohodla so starostom na prestavbe súčasného štadióna, ktorý bude niesť názov Seattle Arena. Po jej dokončení už nebude mestu nič stáť v ceste medzi hokejovú elitu.

„Je to jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich mieste v krajine. Ponúka nám geografický balans a zároveň vytvára novú rivalitu s Vancouverom. Myslím si, že tamojší starosta urobil skvelú prácu pri prezentácii mesta a ukázal, že v Seattli je dostatok entuziazmu na vstup do NHL,“ dodal Bettman, ktorý priznal, že bol očarený prezentáciou novej organizácie.