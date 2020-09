Sebastian Vettel pokračuje v F1, ale Ferrari vymení za Aston Martin

Budúcnosť štvornásobného svetového šampióna v seriáli majstrovstiev sveta F1 Nemca Sebastian Vettel bude v roku 2021 spojená s tímom Aston Martin, ktorý aktuálne vystupuje pod názvom Racing Point.

Očakáva sa kontrakt na tri roky

Tridsaťtriročný jazdec Ferrari sa s vedením Aston Martinu dohodol na spolupráci minimálne na jeden rok a v tíme nahradí Mexičana Sergia Péreza.

Detaily dohody nezverejnili, no všeobecne sa očakáva podpis kontraktu na tri roky. „Angažovanie Sebastiana Vettela je jasným znakom toho, že chceme organizáciu etablovať viac v čele seriálu,“ uvádza sa vo vyhlásení tímu, ktorý priniesol web BBC Sports.

Vettel hovorí o novom dobrodružstve

Ferrari už skôr informovalo o tom, že s Vettelom neráta do ďalšej sezóny a v stredu zase Pérez potvrdil svoj odchod z Racing Pointu, po novom Aston Martinu. „Som mimoriadne hrdý na to, že od roku 2021 budem jazdcom tímu Aston Martin. Bude to pre mňa nové dobrodružstvo. Stajňa stále napreduje a ja verím v jej ešte svetlejšiu budúcnosť,“ poznamenal Vettel.

Šéf tímu Otmar Szafnauer sa na spoluprácu s Vettelom teší. „Je to pravý šampión, k nám má priniesť víťaznú mentalitu. To je to, čo v našom tíme chceme,“ prezradil. Sebastian Vettel sa stal majstrom sveta monopostov F1 v rokoch 2010, 2011, 2012 a 2013. Na svojom konte má 53 víťazstiev v jednotlivých pretekoch seriálu a až 120-krát sa dostal na pódium. Za Ferrari jazdí od roku 2015.