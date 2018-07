Video: Hamilton prežil štart ako zo zlého sna, strhujúcu VC Veľkej Británie vyhral Vettel

SILVERSTONE 8. júla (WebNoviny.sk) – Nemec Sebastian Vettel sa stal víťazom strhujúcej nedeľňajšej Veľkej ceny Veľkej Británie motoristickej formuly 1.

Jazdec tímu Ferrari sa na okruhu Silverstone dostal do vedenia hneď po štarte na úkor víťaza kvalifikácie Lewisa Hamiltona z Mercedesu, ale neskôr o svoju pozíciu prišiel a späť ju získal až päť kôl pred koncom od Valtteriho Bottasa.

Čerstvo 31-ročný Vettel vyhral s náskokom 2,264 s pred svojím najväčším rivalom v boji o majstrovský titul Hamiltonom, ktorý sa v prvom kole po incidente s Kimi Räikkönenom prepadol na posledné miesto. Práve Vettelov tímový kolega Räikkönen finišoval na tretej pozícii s odstupom 3,652 s.

Vettel vyhral 51. preteky v F1 v kariére a dotiahol sa na Francúza Alaina Prosta. Na Silverstone dosiahol druhé víťazstvo, prvé od roku 2009. Ferrari víťazstvom prerušilo päťročnú nadvládu Mercedesu na tejto trati. Predchádzajúce štyri ročníky vyhral Hamilton, rok pred ním ešte Nico Rosberg.

Priebeh pretekov okorenil safety car

Rodák z Heppenheimu Vettel si upevnil líderskú pozíciu v šampionáte, pred Hamiltonom má osembodový náskok. Priebežne tretí je Räikkönen s mankom 55 bodov za Vettelom. Najbližšie je na programe o dva týždne Veľká cena Nemecka v Hockenheime.

„Priebeh dnešných pretekov poriadne okorenil safety car. Pri predbiehacom manévri som zrejme prekvapil Valtteriho, keď som sa zmestil do tej zákruty. Nebol som si istý, či to zvládnem, ale napokon to dopadlo dobre. Som veľmi šťastný. Tímu patrí obrovská vďaka, včera som mal problémy s krkom, ale dnes som bol v pohode. Pomohol tomu aj adrenalín. Dnes to budem asi cítiť, ale to je jedno. Preteky som si neskutočne užil a myslím si, že aj fanúšikovia. Toto je skvelý deň,“ povedal Vettel.

„Mrzí ma, že som nebol schopný dnes zvíťaziť, ale ďakujem všetkým za podporu. Práve vďaka fanúšikom som to dnes zvládol. Budem sa ďalej biť statočne a tvrdo, verte mi, že sa nevzdám,“ komentoval Hamilton.

Hamiltonov prepad na chvost

Štart ako zo zlého sna prežil víťaz kvalifikácie Hamilton. Po zhasnutí červených svetiel ho najprv pred prvou zákrutou prebehol Vettel a o niekoľko momentov neskôr sa dostal do kontaktu s Räikkönenom, ktorý neskôr dostal 10-sekundovú penalizáciu za spôsobenie kolízie. Brit dostal hodiny a prepadol sa na samý chvost štartového poľa.

Medzitým Vettel jazdil suverénne pred Bottasom, na tretej priečke sa nachádzal Verstappen. Hamilton sa nevzdával a v 10. kole sa dostal už na 6. miesto. Po zastávkach v boxoch stále viedol Vettel pred Bottasom, fínsky jazdec sa však približoval k Nemcovi. Šiesty Hamilton v polovici veľkej ceny jazdil jedno najrýchlejšie kolo za druhým.

Ericssonov náraz do bariéry

Dvadsať kôl pred koncom Ericsson tvrdo narazil do bariéry a na trať vyšiel safety car. Do boxoch po mäkké pneumatiky okamžite zašli obaja jazdci Ferrari a tiež Verstappen z Red Bullu. Poradie vyzeralo nasledovne: Bottas, Vettel, Hamilton, Verstappen, Räikkönen, Ricciardo.

Na konci 37. kola sa začalo jazdiť znovu naplno, no prakticky ihneď po reštarte sa safety car vrátil na okruh po kolízii Grosjeana so Sainzom. Medzitým však zviedli pekný súboj Räikkönen s Verstappenom. Desať kôl pred koncom prišlo k ďalšiemu reštartu, jazdci Ferrari stíhali pilotov Mercedesu: Vettel vedúceho Bottasa a Räikkönen tretieho Hamiltona.

Vettel sa päť kôl pred koncom dostal pred Bottasa v zákrute Luffield a mieril za víťazstvom. O niečo neskôr sa Hamilton dostal pred Bottasa na druhú pozíciu. Vo fínskom súboji potom Bottas prišiel o pozíciu na úkor Räikkönena. Vettel si nenechal ujsť víťazstvo a na Silverstone sa tešil po prvý raz po ôsmich rokoch.