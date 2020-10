Šebek: Slová pápeža o homosexuáloch museli byť pre konzervatívcov veľkou sprchou

Vyjadrenia pápeža Františka o podpore registrovaných partnerstiev homosexuálov môžu viesť v katolíckej cirkvi k rozpútaniu diskusie o tejto téme a to bolo zrejme aj posolstvo pápeža. Pre portál Webnoviny.sk to povedal odborník na cirkvi Jaroslav Šebek z Historického ústavu Českej akadémie vied.

Podľa Šebeka museli byť slová pápeža „veľkou sprchou“ pre konzervatívne prúdy v Poľsku alebo na Slovensku, kde sú registrované partnerstvá jednou z top tém verejnej debaty, hoci by sa malo teraz skôr hovoriť o následkoch pandémie koronavírusu.

Pápež sa v dokumentárnom filme Francesco postavil za registrované partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. František v dokumente uviedol, že „homosexuálni ľudia majú právo život v rodine“ a mali by byť právne krytí zákonom o registrovaných partnerstvách. Ako informoval portál bbc.com, autora pápežovho životopisu Austena Ivereigha slová Františka neprekvapili, pretože takýto názor mal aj ako arcibiskup Buenos Aires. Dokument mal premiéru tento týždeň v Ríme.

Šebek vníma slová pápeža ako osobný názor, ktorý nezaznel na oficiálnej pôde. „Je to aj tak prelomové. Nikdy to tak žiadny pápež neformuloval. Je to výraz toho, že chce na túto tému rozpútať v katolíckej cirkvi diskusiu,“ zhodnotil historik.

Podľa Šebeka sa inak nič nemení a katechizmus je v tejto veci pomerne striktný, keď hovorí o potrebe byť k homosexuálom ústretový, ale súčasne sa nevyslovuje v prospech manželstiev homosexuálov. Šebek dodal, že pápež naznačuje celú škálu iných problémov, o ktorých je potrebné hovoriť.

Osobný postoj neznamená zmenu náuky cirkvi

Hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara povedal, že o vyjadreniach pápeža počul len z médií a nepozná presný kontext, v ktorom zazneli a ani úmysel, s ktorým boli vyslovené. Nepokladá preto za primerané ich interpretovať.

Katolícky kňaz a predseda združenia Teologické fórum Karol Moravčík upozornil že sa pletú politické a morálne komentáre a náuka cirkvi. „Je to stanovisko pápeža tak, ako ho majú mnohí ľudia v rámci katolíckej cirkvi. Najskôr je potrebné vidieť celý text rozhovoru alebo danú pasáž v dokumente. Určite sa netýka preformulovania náuky cirkvi,“ povedal Webnovinám Moravčík.

Kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák chápe slová Františka tak, že k problému gejov nepristupuje z pozície pápežskej autority, ale osobnej ľudskej sily veriaceho kresťana.

Koniec pápeža Františka?

Katolícky kňaz a profesor kánonického práva Ján Duda na sociálnej sieti napísal, že osobne neverí, že pápež mohol podporiť registrované partnerstvá, resp. že „to povedal pri plnom vedomí a svedomí“. Ak to pápež podľa Dudu naozaj povedal, tak „musel by som prestať spomínať meno súčasného pápeža Františka v omšovej eucharistickej modlitbe, lebo vyslovením herézy by stratil automatický pápežský úrad“. Ako ďalej Duda uviedol, musel by považovať, že vedenia katolíckej cirkvi sa „dočasne” ujíma kolégium kardinálov.

Katechizmus katolíckej cirkvi hovorí, že „tradícia, opierajúc sa o Sväté písmo, ktoré predstavuje homosexuálne vzťahy ako veľmi závažnú zvrátenosť, vždy hlásala, že homosexuálne úkony sú svojou vnútornou povahou nezriadené“. Katechizmus tiež uvádza, že homosexuálov treba prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim.

Najprv odluka, potom registrované partnerstvá

Poslanec vládnej SaS Miroslav Žiak si myslí, že po slovách pápeža by mohlo byť aj v parlamente pozitívnejšie prostredie na prijatie zákona o registrovaných partnerstvách. Najskôr by sa však mala podľa poslanca otvoriť téma odluky cirkví od štátu. Práve Žiak patrí k iniciátorom debaty o odluke. „Najprv treba otvoriť odluku cirkví od štátu a potom registrované partnerstvá. Nemôžeme dať do parlamentu obidva návrhy,“ povedal Žiak pre Webnoviny.sk.

Koaličná dohoda súčasnej vlády neráta s prijatím zákona o registrovaných partnerstvách. Nepriamo však odkazuje na partnerstvá osôb rovnakého, ale aj rozdielneho pohlavia. V dohode sa píše o zlepšení legislatívy v oblasti majetkových práv pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Komunita ľudí s homosexuálnou orientáciou na Slovensku nemá veľké očakávania ani po vyjadreniach pápeža. Martin Macko z mimovládnej organizácie Inakosť uviedol, že zatiaľ nemožno hovoriť o oficiálnom stanovisku katolíckej cirkvi. „Očakávame však, že bude viac hlasov v cirkvi, aby sa zmenil jej postoj k LGBTI ľuďom,“ dodal.