Sedem pomocníkov, ktoré by ste mala mať v kabelke, keď ste mimo domova

BRATISLAVA 27. septembra 2017 (WBN/PR) – Dámska kabelka je opradená mnohými mýtami. Je to všestranné úložisko s kapacitou čiernej diery, ktorá však nikdy nestačí. Mali by sme varovať svoje polovičky, že vlastníte viac ako len jednu a že si ju beriete so sebou všade. Tak čím ju naplniť, aby to malo zmysel?

Vreckovky (vlhčené)

Pravý džentlmen vždy v prípade potreby ponúkne dáme vreckovku, ale pretože nie vždy je nablízku (džentlmen i vreckovka), mali by sme balíček nosiť vždy so sebou. Tie z nás, ktoré už sú mamami, považujú vlhčené vreckovky za dennú nevyhnutnosť na zašpinené detské ústočká. Gél na podráždenú pokožku

Podráždená pokožka potrebuje utíšiť čo najskôr, pretože každá z nás má milión dôležitejších vecí, na ktoré sa musí sústrediť, ako je svrbnenie. Rýchlu úľavu prináša Fenistil gél, antihistaminikum s chladivým efektom. Pokožka sa rýchlo upokojí a my sa môžeme venovať niečomu užitočnejšiemu, ako je škriabanie sa. Balzam na pery (farebný)

Naše pery si zaslúžia starostlivosť aj mimo domova. Dokonalú výživu a ochranu zaistí hebký balzam. Vyberajte si šikovné balenie, také, čo nemusíte aplikovať prstami, ktoré môžu byť špinavé. A pretože vieme, že krásne chcete byť v každej situácií, jemným odtieňom červenej či ružovej nič nepokazíte. Gumička(so sponkou)

Nie každá z nás má vlasy až po pás. Všetky sa však zhodneme na tom, že vlasy splývajúce do očí, šteklia, bránia vo výhľade, čo je nepraktické. Sponku pripnite na gumičku, nech sa nerozlučná dvojka nestratí, ale radšej pribaľte aj druhú či tretiu. Aj tak sa stratia. Dámské potreby

Telo, obzvlášť to ženské sa nikdy nepýta. Tampóny, vložky, každej je príjemnejšie niečo iné. Pre všetky prípady majte so sebou aspoň 2 kusy. Pre lepší pocit si zaobstarajte malú taštičku alebo púzdro, ktoré bude pekné aj na pohľad. Pero

Hoci žijeme v dome onlinovej, staré dobré pero a zápisníček vždy môžu prísť vhod. Na písanie poznámok, zapisovanie nákupu alebo nekonečného výkladu niekoho na druhom konci telefónu. Nespochybniteľnou výhodou zápisníčku je, že papierom nemusí byť pokladničný bloček či Vaše zápästie. Doporučujeme schovávať v oddelenom priečinku a pri výbere zvoliť dolnejší materiál. Žuvačky

Pre chuť, svieži dych, ale aj pre krátenie dlhej chvíle. Výhodou je priľnavosť žuvačky, ktorá pomôže odstrániť zvyšky jedla zo zubov. Len nezabudnite pred dôležitou schôdzkou ju elegantne vyhodiť a nežuvať ako nedbalý teenager.

KOMERČNÉ ZDELENIE