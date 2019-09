Sedem rokov spolupracujeme pri vyšetrovaní Gorily, reaguje Penta na rozhovor s Kyselicom

Penta a Jaroslav Haščák celých sedem rokov spolupracujú pri vyšetrovaní a poskytujú plnú súčinnosť. Pre agentúru SITA týmito slovami reagoval hovorca investičnej skupiny Gabriel Tóth na vyjadrenia odchádzajúceho vyšetrovateľa tímu Gorila Lukáša Kyselicu.

Stanovisko ku každej z transakcií

„Očakávame, že vyšetrovanie sa bude konať v súlade so zákonom. K samotnej kauze Gorila len zopakujem, že skupina Penta zverejnila podrobné stanovisko ku každej z transakcií, ktoré sú spomínané v zverejnených spisoch Gorila. Faktograficky je preto možné dokázať a vyvrátiť podozrenia, že by skupina Penta uskutočňovala svoje podnikanie na úkor verejného záujmu. Respektíve, že by získala v privatizačných konaniach akýkoľvek štátny majetok v rozpore so zákonom, či spôsobom, ktorý by bol nevýhodný pre štát,“ podotkol.

Pochybná zákonnosť materiálov

Hovorca Penty dodal, že sú presvedčení o tom, že svojim podnikaním nepripravili slovenského daňového poplatníka ani o jedno euro.

„Vyšetrovací tím má už viac ako sedem rokov kapacity a zdroje na to, aby celú vec prešetril a oboznámil zákonným spôsobom aj verejnosť s výsledkami tohto šetrenia. Privítali by sme, keby aspoň v tých konaniach, ktoré sú uzavreté, došlo k zverejneniu čo najpodrobnejšej správy tak, aby sa s ňou mohla verejnosť oboznámiť,“ uzavrel Tóth.

Penta nevidí dôvod bližšie komentovať akékoľvek materiály, o ktorých pôvode nič nevie a ktorých zákonnosť je veľmi pochybná.