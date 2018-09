Šéf Bank of England upozornil na dôsledky brexitu bez dohody, klesla by nielen hodnota libry

LONDÝN 14. septembra (WebNoviny.sk) – Guvernér britskej centrálnej banky podľa britskej tlače upozornil členov vlády na vážne ekonomické problémy, ktoré by vznikli, ak by Británia odišla z Európskej únie bez dohody o budúcich vzťahoch.

Mark Carney podľa piatkovej britskej tlače ministrom povedal, že brexit bez dohody by spôsobil pokles cien obytných domov v krajine až o 35 percent v dôsledku zvýšenia úrokov z hypotekárnych úverov. Varoval, že hodnota britskej libry by klesla a nastal by rast inflácie a úrokových sadzieb.

Toto by patrilo k niektorým nákladom brexitu bez dohody, ktoré guvernér podľa tlače načrtol vo štvrtok na uzavretej schôdzke.

Bank of England odmietla tvrdenia britskej tlače komentovať. Veľká Británia má z Európskej únie vystúpiť v marci budúceho roka, pričom existuje znepokojenie z pomalého tempa rokovaní o brexite.