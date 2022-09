Šéf Exact Systems Slovensko: Poskytujeme klientom veľkorysý priestor pre špičkovú kvalitu. Externé sklady sú značnou výhodou pre obe strany

Ak hovoríme o „priestore pre kvalitu“, myslíme to v prípade spoločnosti Exact Systems doslovne. Kontrola kvality je jej hlavným biznisom v 13-tich krajinách vrátane Slovenska. Zastúpenie firmy u nás sídli v Žiline. Počas šestnástich rokov má Exact Systems Slovakia (ESS) za sebou úspešné etablovanie na trhu, určovanie trendov v rámci oblasti pôsobenia a v súčasnosti upevňovanie pozície lídra, pred sebou nové výzvy. Tie do veľkej miery súvisia so „zemetrasením“ v automobilovom priemysle a nástupom elektromobilov.

Priestor pre kvalitu

„Aby sme mohli viac ako na sto percent vyhovieť požiadavkám a nárokom našich klientov v rámci kontroly kvality, musíme kopírovať ich potreby, aktuálne nastavenie ale i plány do budúcna. Jednou z našich služieb je kontrola kvality produktov partnerov v našich externých skladoch. Nemusia riešiť problémy s priestorom či logistikou. My im ho poskytneme s kompletným servisom a v zodpovedajúcich štandardoch,“ vysvetľuje Radovan Meleš, generálny riaditeľ Exact Systems pre Slovensko a Českú republiku. „Externé sklady sú tak pre klientov významným benefitom,“ dodáva.

Poskytovať riešenia kontroly kvality zo strany Exact Systems znamená výber, opravu a triedenie dielov, komponentov a hotových výrobkov. Hlavnými zákazníkmi sú dodávatelia pre automobilový priemysel a výrobcovia automobilov, rovnako i podniky zaoberajúce sa sériovou výrobou v elektronickom priemysle, domácich spotrebičoch a kozmetike.

Radovan Meleš, generálny riaditeľ Exact Systems pre Slovensko a Českú republiku. Foto: Exact Systems

Plocha jeden a pol futbalového ihriska

Podľa R. Meleša, služba kontroly kvality môže byť poskytovaná u klienta, ale v prípade nedostatku miesta vedia zabezpečiť služby v ich externých skladových priestoroch. Aktuálne je v celej spoločnosti Exact Systems k dispozícii 25 externých skladov, čo predstavuje plochu viac ako 10.000 m2. Pracoviská kontrolórov sú vytvorené na základe ich systematických štandardov v súlade s požiadavkami ISO 9001:2015, 14001:2015 a tiež 45001:2018.

Priestory sú starostlivo vyberané, aby zabezpečili bezprašné prostredie, vhodný prístup pre logistiku, prostredie vhodné pre diely náchylné na koróziu. „Náš koordinátor je tu neustále k dispozícii, aby zabezpečil hladké vybavenie a realizáciu objednávky klienta, prijatie a expedíciu dielov a v neposlednom rade celú administráciu,“ vysvetlil R. Meleš.

Súčasťou externých skladov, ktoré Exact Systems klientom poskytuje, je aj špeciálne ESD pracovisko pre výkon kontroly kvality v elektrotechnickom priemysle, prípadne inej práce spojenej s elektronikou. Pracovisko je taktiež vybavené na základe všetkých štandardov a noriem, pracovníci majú špeciálne oblečenie, určené na prácu s elektronickými súčiastkami.

Externé sklady pre triedenie, kontrolu a opravu dielov sa nachádzajú v deviatich krajinách: Poľsku, Českej republike, Slovensku, Nemecku, Rumunsku, Číne, Rusku, Španielsku a Portugalsku.

Nespornou výhodou služby externých skladov je i rýchly čas reakcie.

Foto: Exact Systems

Špičková služba na každom mieste

Exact Systems je spoločnosťou, ktorej úspech závisí iba od ľudí. Od ich prístupu k práci záleží, aká kvalitná bude služba, ktorú poskytujú partnerom. Práve kontrola kvality je oblasťou, v ktorej sú lídrom na trhoch, kde pôsobí. „Naša značka je pre našich partnerov značkou kvality. Stará sa ňu viac ako 6000 kontrolórov denne. Vzdelávame ich v rámci inovatívneho projektu Škola kvality, pracujeme s náborovou či kooperačnou platformou tak, aby sme vybrali pre našu služby tých najlepších. Sú odborníci vo svojej oblasti, schopní poskytovať top služby tam, kde ich klient potrebuje. Dobré vzťahy dnes stoja na profesionalite a flexibilite,“ dodal R. Meleš.

Foto: Exact Systems

