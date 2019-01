Šéf Fed-u Powell neodstúpi ani na žiadosť Trumpa a nevylúčil prestávku vo zvyšovaní úrokov

WASHINGTON 6. januára (WebNoviny.sk) – Šéf amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell uviedol, že zo svojej funkcie neodstúpi, ak by ho o to prezident Donald Trump požiadal, ale zároveň povedal, že je pripravený byť trpezlivý pri rozhodovaní, či opäť zdvihnúť úroky.

„Neexistuje vopred stanovená cesta menovej politiky,“ povedal Powell v piatok na ekonomickej konferencii v Atlante. „Pri utlmenej inflácii budeme počas pozorovania vývoja ekonomiky trpezliví,“ konštatoval.

Súkromní ekonómovia vnímajú Powellovo vyjadrenia ako silný signál, že Fed by sa mohol rozhodnúť, že vo zvyšovaní úrokov urobí na niekoľko mesiacov prestávku.

„Povedal by som, že v tomto roku zvýšia úroky iba raz alebo možno ani raz,“ povedal Sung Won Sohn, hlavný ekonóm SS Economics. „Powell sa určite snaží upokojiť trhy,“ dodal.

Americký prezident sa sťažuje, že Fed úroky zvyšuje napriek tomu, že neexistuje dôkaz o tom, že by sa inflácia dostávala spod kontroly. Útoky zo strany prezidenta sa stali také intenzívne, že vyvolali obavy z toho, že možno uvažuje o odvolaní Powella, čo by mohlo na trhu spôsobiť turbulencie. Na otázku, či by rezignoval, ak by ho o to Trump požiadal, však Powell stručne odpovedal: „Nie“.