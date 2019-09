Šéf KDH Hlina: Mám stále rovnakú divokosť v srdci, len ma trošku viac bolia kolená

Rok 2012. Alojz Hlina sa vozí na tanku pred vilou komunistu Biľaka. O tri roky vlastnoručne cementuje múr pred budovou nebankovky. V júni 2016 si sadá do kresla šéfa konzervatívcov. Podnikateľ v gastronómii s prívlastkom excentrik. Čo stojí za jeho transformáciou?

V rozhovore s predsedom KDH Alojzom Hlinom sa dočítate: či rokuje s expremiérom Mikulášom Dzurindom o jeho návrate do politiky

či v KDH opäť nehrozia vnútorné rozpory

ale aj o “oprášení scenára” z roku 1998, keď sa proti Vladimírovi Mečiarovi spojili opozičné strany do jedného bloku

Takže ako sa stal z excentrika kresťanský politik?

Ale ja som stále rovnaký Alojz Hlina a mám rovnakú divokosť v srdci. Vďaka bohu som vnútorne slobodný, lebo robím to, čo ma baví a nie, čo musím. Uznávam, že som aj o čosi starší, takže je tam určitý vývoj. Liezol som po strechách a aj dnes to dokážem, ale viem, že už nemám tridsať a kolená občas bolia. Hovorí sa, že chlap má mať v tridsiatke rozum, v štyridsiatke peniaze v paťdesiatke zatiaľ neviem čo. To o chvíľu zistím…

Žeby novú ženu?

Moja žena má kamarátky, ktoré hovoria: dávaj si pozor, keď si muž kúpi tričko s emblémom krokodíla a vyhrnie si golier. To je koniec…

Teraz vážne. KDH niekoľkokrát oslabili odchody výrazných osobností. Dzurinda, Lipšic, Procházka. Mnohí členovia sa nedokážu stotožniť s vaším štýlom. Nehrozí ďalšia vlna rozporov?

Vymyslel som si takú odpoveď a celkom zaberá: Nebúrajte Notre Dame, keď sa vám nepáči kostolník. KDH je stavba, má 30 rokov, čo je na slovenské pomery naozaj katedrála. Ako každá stavba má svoje chybičky, ale je krásna, má zmysel a stojí tam, kde má. No a keď je tam kostolník, ktorý sa vám nepáči, tak robte na tom, aby ste ho vymenili, ale opakujem: nezbúrajte Notre Dame!

Ak sa vám nepodarí po voľbách vrátiť KDH do parlamentu, tak výmena “kostolníka” asi bude aktuálna …

Neúspech vo voľbách je politická smrť predsedu, ja to viem…

Kresťansky alebo konzervatívne orientovaný volič je pre politické strany momentálne v kurze. Viaceré v sebe pol roka pred voľbami objavujú kresťanských rozmer a snažia sa uloviť tohto voliča. Koho považujete za reálnu konkurenciu pre KDH?

Zápas o kresťansky orientovaného voliča nadobúda absurdné rozmery. Už len čakám, kedy sa ku kresťanským princípom prihlási aj Blaha. Politika je vizuálna záležitosť a obraz žiaľ pretláča obsah natoľko, že mu ľudia uveria. Ja môžem len vyzvať a poprosiť ľudí, aby pribrzdili a zhodnotili, či ten obsah za obrazom je skutočne kresťanský.

Z povolebnej spolupráce ste vylúčili Smer, ĽSNS a SNS. V SaS sú personálne boje a z OĽANO odchádzajú poslanci. Počet strán na zloženie stabilnej vládnej väčšiny sa akosi zmenšuje …

Ak by vláda zmeny krátko po voľbách zlyhala, tak sa je čoho obávať. Ľudia by potom zo zúfalstva otvorili brány barbarom – Kotlebovcom, Harabinovcom … Preto treba postupovať mimoriadne zodpovedne a opatrne.

A prípadne prehodnotiť odmietnutie Smeru, najmä ak sa zbaví Fica, Kaliňáka a podobných?

Ako človek mám svoju dôstojnosť a proti nej nepôjdem. Nebudem zo seba robiť somára. Ak niečo poviem, tak to dodržím.

Parlamentná matematika aj tak nepustí …

Otázka znie, koľko ľudí chce naozaj zmenu a ja optimista v tom, že nás je veľa, ktorí chceme iný svet ako ten, čo tu máme dnes – rozpadajúci sa, v smrtnom kŕči s podnikateľmi ako Kočner či Vadala. Opozičné strany by mali voličom vyjsť v ústrety a ich rozhodnutie zjednodušiť. Chcete zmenu a ste konzervatívni – voľte KDH, chcete zmenu a ste liberál – nech sa páči, voľte PS-Spolu.

Ani raz ste nespomenuli Bélu Bugára a Most-Híd. Akú rolu hrá jeho “harakter” v možnej spolupráci ?

(Ticho). Viete, mne vadí veľa vecí, ale ja s ním v spoločnej domácnosti nežijem. Politika a konzultácie sú niekedy aj o zahryznutí do jazyka, otázka znie, ako silno. Nikto sa nevrhá okolo krku Mosta-Híd, ale niekedy vysielajú signály, že by to v ich prípade mohla byť seriózna politika.

Ale nemám ambíciou zasahovať do vnútrostraníckych vecí. Robí to Igor Matovič a prekračuje rubikon. Ja to nerobím. Ani v prípade SaS sa nebudeme nikomu hrabať vo vnútornostiach. Ako to dopadne, my sa zariadime.

V roku 1998 sa protimečiarovská opozícia spojila do jedného bloku Slovenskej demokratickej koalície, aby vyhrala voľby. Prečo sa zatiaľ nedarí tento scenár?

Schopnosť dohodnúť sa by mala byť vyššia, ako nedohodnúť sa – to vie každý blbec. No veci musia dávať logiku: my stále hovoríme a vraj je to ešte stále otvorené, že ak by sa k PS-Spolu pridalo Kiskove Za ľudí, vznikol by silnejší, stredo-pravý subjekt obsahujúci prvky liberalizmu. Potom by sme tu boli my konzervatívci KDH a videli by sme, koľko nás je naozaj. Ale ja to spojenie neviem ovplyvniť, no určite by som tomu zatlieskal.

Voľby v spomínanom roku 1998 vyhral Mikuláš Dzurinda. Vraj sa s ním stretávate a konzultujete … Pracujete na jeho návrate do politiky pod značkou KDH?

Ja som sa stretol s pánom Dzurindom asi trikrát, ale že by sa to takto dalo posudzovať, to nie … Pán Dzurinda je “starý harcovník”, ktorý ako jeden z mála zvládol politiku. Pravicový politik by mal zvládnuť nielen bratislavský salón, ale aj krčmu v Michalovciach. Rovnako ma zaujíma aj názor Ivana Mikloša, ktorého sme spolu stretli pred nahrávaním tohto rozhovoru.

Tak urobili ste im ponuku alebo nie?

(Dlhé ticho). Personálne otázky sú mimoriadne citlivé. Odpovedám mlčaním … Ale to mlčanie by nemalo byť preceňované.

Súčasná vládna koalícia v posledných mesiacoch prilepšila viacerým sociálnym skupinám. Máme tu dovolenkové a športové poukazy, zníženie daní vybraným živnostníkom, znižovanie DPH, či zvyšovanie materskej. Ekonomika sa však spomaľuje a na podobné prosociálne opatrenia budú peniaze iba za cenu štátneho dlhu. Bude mať KDH odvahu povedať ľuďom, že sa treba uskromniť?

Hovorí sa, že v neustály rast verí iba blbec alebo ekonóm. To, čo robí vláda, je šialené. Treba jasne povedať, že dlhy sa dedia. Keď som minule počúval Danka, čo splietal v rádiu… Takým ľuďom by mali brať občianske preukazy. Som pripravený povedať pravdu, lebo mám deti a oni raz tiež budú mať deti. Z niektorých dôchodcov sme spravili egoistov, ktorí len čakajú, koľko im Smer ešte pridá a je im jedno, že tým devastujú budúcnosť pre vlastné vnúčence.