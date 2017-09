Šéf Matice Slovenskej vo voľbách neuspel, novým šéfom TASR sa stal Vladimír Puchala

BRATISLAVA 5. septembra (WebNoviny.sk) – Novým generálnym riaditeľom verejnoprávnej Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) je Vladimír Puchala. Puchala, ktorý bol doteraz poverený riadením TASR, mal v dnešnej voľbe jediného protikandidáta, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča.

Päťčlenná Správna rada TASR Puchalu zvolila po dnešnom verejnom vypočutí za šéfa agentúry. Jeho päťročné funkčné obdobie začalo plynúť dnešným dňom. Podľa slov predsedu rady Vladimíra Masára oba projekty zhodnotila rada veľmi pozitívne.

„Za kvalitnejší projekt považujeme projekt kandidáta číslo jedna, pána Puchalu,“ konštatoval Masár. Poďakoval obom kandidátom za účasť na dnešnom verejnom vypočutí a odovzdal dekrét o zvolení novému generálnemu riaditeľovi TASR.

Ako v reakcii na zvolenie povedal médiám Puchala, považuje to za veľkú zodpovednosť a je pripravený naplniť svoj projekt. Za akútnu tému považuje napríklad obnovu interných technológií, prednostne redakčného systému.

Projekt Vladimíra Puchalu

Puchala v svojom projekte rozvoja a riadenia TASR na roky 2017 – 2022 nazvanom Užitočná a efektívna agentúra chce zaistiť budovanie siete spravodajcov v Európe, napríklad chce spravodajské posty v Českej republike a na Ukrajine, o čom by rokoval aj s RTVS.

Spolupráca dvoch verejnoprávnych médií by podľa neho mala byť oveľa intenzívnejšia, a to nielen v spravodajstve, ale aj pri vytváraní nových projektov venovaných napríklad histórii. Plánuje rozširovať medzinárodnú spoluprácu a zaistiť manažérsku, redakčnú nezávislosť agentúry.

TASR má informovať, nekomentovať, vydávať nestranné a dôveryhodné spravodajstvo, pripomenul Puchala. Avizuje dobré podmienky pre zamestnancov, posilnenie ich vzdelávania. Chce naplno využívať potenciál svojho tímu a komunikovať s odborármi. V hospodárení TASR chce udržať a mierne zvyšovať vlastné príjmy a pre nové zisky vyvíjať nové produkty. Mierne by rád zvýšil príjmy aj na nemediálnom trhu, teda v komerčných projektoch.

„Ideálne tržby sú také, ak by sme boli financovaní len z trhu,“ konštatoval Puchala. Popri ziskoch z predaja spravodajstva a nemediálnych príjmov dostáva TASR cez zmluvu so štátom peniaze na zákonom presne vymedzené úlohy a má právo požiadať štát aj o zdroje na kapitálové výdavky.

Uvažuje o zmenách vo fungovaní dcérskej spoločnosti TASR Teraz media, a.s. Chce ponúknuť nové služby na weboch agentúry ako aj nové webstránky. Posilniť by chcel sieť regionálnych spravodajcov, vybaviť ich technológiou na živé prenosy a dohodnúť centrálnu zmluvu pre mestá a obce na Slovensku, vďaka ktorej by sa spravodajstvo TASR dostalo aj do obcí a miest.

Obnovu podľa Puchalu potrebuje aj redakčná technika TASR, napríklad redakčný systém. Plánuje vybudovať úsek nových médií, ktorý by okrem iného monitoroval a spracovával informácie zo sociálnych médií. Vladimír Puchala taktiež pripomenul svoju prax vo verejnoprávnych médiách – osem rokov vo verejnoprávnom Slovenskom rozhlase a 10 rokov v TASR. V oboch inštitúciách pracoval po boku ich vtedajšieho generálneho riaditeľa Jaroslava Rezníka.

Po tom, ako Rezníka koncom júna zvolila národná rada za generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska, sa Puchala v júli stal dočasným šéfom TASR. Za Rezníkovho vedenia TASR zastával v agentúre post riaditeľa stratégií. Od Rezníka sa Puchala podľa vlastných slov odlišuje v rade vecí, nie však zásadných, ide o „veci denného procesného riadenia“.

Projekt Mariána Tkáča

Druhý kandidát na šéfa TASR Marián Tkáč, ktorý je posledných sedem rokov predsedom Matice slovenskej, avizuje v svojom projekte rozvoja a riadenia TASR na roky 2017 – 2020 nazvanom „Informácia je hodnota“ posilnenie postavenia, nezávislosti a nestrannosti agentúry.

Ako povedal počas verejného vypočutia pred Správnou radou TASR, kandidovať sa rozhodol preto, že si uvedomuje význam kvalitných informácií v období nárastu nepravdivých informácií, ktorý podľa Tkáča súvisí s nárastom počtu komerčných médií.

„Jedinou nádejou, že sa budú poskytovať pravdivé informácie, je verejnoprávny sektor, teda verejnoprávna tlačová agentúra,“ objasnil Tkáč svoje rozhodnutie prihlásiť sa do voľby šéfa TASR. Argumentoval tiež pracovnými a riadiacimi skúsenosťami na ministerstve financií či v Národnej banke Slovenska. Kandidovať sa rozhodol i pre svoju „celoživotnú blízkosť k médiám“.

Je napríklad v Redakčnej rade Slovenských pohľadov a Slovenských národných novín. „TASR rešpektuje hodnoty tradičnej žurnalistiky, vytvára informácie postavené na faktoch,“ povedal Tkáč, pre ktorého sú hlavné fakty. Chce udržať vedúce postavenie agentúry na trhu, zabezpečiť kontinuitu, kvalitu, profesionalitu a personálny rozvoj. Jeho projekt má štyri časti.

Prvá vychádza zo zákonom určeného verejnoprávneho poslania TASR. Druhá uvažuje o rozširovaní spravodajstva z regiónov Slovenska. Napríklad by chcel posilniť informovanie o dianí na jazykovo zmiešaných územiach, a to v spolupráci s pracovníkmi Matice slovenskej. Venoval by sa tiež viac prihraničným oblastiam a Slovákom žijúcim v zahraničí, s ktorými by rád spolupracoval i na vzniku spravodajstva.

Okrem Matice slovenskej by chce spolupracovať s RTVS, najmä v oblasti zahraničného spravodajstva. Tretia časť jeho projektu sa venuje systému financovania TASR, ktorý Tkáč považuje za dobrý a štvrtá opisuje budúcnosť TASR ako agentúry s vysokým kreditom.