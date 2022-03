Šéf Medzinárodného výboru Červeného kríža išiel do Ruska, chce rokovať o humanitárnych dôsledkoch vojny na Ukrajine

Šéf Medzinárodného výboru Červeného kríža (ICRC) Peter Maurer v stredu pricestoval do Moskvy na rokovania o humanitárnych dôsledkoch ruskej invázie na Ukrajinu.

S predstaviteľmi ruských ministerstiev zahraničných vecí a obrany bude hovoriť o vojnových zajatcoch, spôsobe vedenia bojových akcií, dodávkach humanitárnej pomoci a ďalších otázkach.

Konflikt z posledných týždňov spolu s osem rokov trvajúcim konfliktom na Donbase spôsobil obrovskú skazu, povedal Maurer. Zúčastnené strany vyzval, aby sa riadili humanitárnym právom a zmiernili utrpenie.

Maurer minulý týždeň navštívil Ukrajinu. V Moskve by sa mal stretnúť aj so šéfom ruského Červeného kríža, ktorý pomáha ľuďom unikajúcim z východnej Ukrajiny do Ruska.

I’ve arrived in Moscow to continue @ICRC’s discussions with the Russian authorities.

I’ll be raising pressing humanitarian issues and the alleviation of the suffering of people affected by conflicts in Ukraine and other contexts. https://t.co/P8jiA8X7nw

— Peter Maurer (@PMaurerICRC) March 23, 2022