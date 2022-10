Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu vycestuje do Moskvy, aby prediskutoval jadrovú bezpečnosť

Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi vycestuje do Moskvy, aby prediskutoval jadrovú bezpečnosť a situáciu v Záporožskej jadrovej elektrárni. Novinárom v Kyjeve, kde sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, povedal, že jeho prácou „je zabrániť jadrovej havárii, a to je to, čo robím“. Grossi objasnil, že do Ruska vycestuje čoskoro a verí, že rozhovory, ktoré sa tam uskutočnia, budú na „veľmi vysokej úrovni“. Informuje o tom televízia CNN.

Grossi tiež uviedol, že zamestnanci elektrárne pracujú v „neznesiteľných podmienkach“ a pracovníci MAAE budú pokračovať vo svojej rotácii v elektrárni. Ako vysvetlil, existujú totiž náznaky, že v okruhu elektrárne sú míny, ale nie vo vnútri nej.