Šéf parlamentu presadzuje navýšiť rozpočet pre SIS, tajní by tak mohli monitorovať weby s extrémistickým obsahom

Na efektívnu ochranu spoločnosti by bolo nutné navýšiť rozpočet pre tajné služby. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to v súvislosti s dvojnásobnou vraždou v bratislavskom bare Tepláreň povedal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

„Ja si myslím, že ak by mala byť slovenská spoločnosť úplne bezpečná, tak Slovenská informačná služby by potrebovala 20 až 50 miliónov (eur, pozn. SITA) investícii,“ povedal Kollár s tým, že tajnej službe by to umožnilo monitorovať weby s extrémistickým obsahom, do ktorých sa v súčasnosti nevie dostať. SIS však podľa Kollára veľmi rýchlo identifikovala páchateľa dvojnásobnej vraždy a informáciu poskytla polícii.

Aj podľa opozičného poslanca a predsedu strany Hlas-SD Petra Pellegriniho sa bezpečnostné zložky v tomto prípade snažili konať veľmi rýchlo.

„Nasadili pátracie aktivity, vrtuľník a tak ďalej,“ povedal s tým, že pokiaľ ide o jednotlivca, je veľmi ťažké odhaliť ho a zabrániť jeho činom. „Tu musí nastúpiť množstvo ďalších otázok. Skade zohnal mladý muž zbraň. Ako sa k nej dostal a tak ďalej,“ dodal Pellegrini.