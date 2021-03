Šéf popradského akvaparku: Ak sa nedohodneme so štátom na jasných pravidlách, budeme na to musieť poukázať hlasnejšie

V popradskom akvaparku mala vlani odštartovať rozsiahla rekonštrukcia za niekoľko miliónov eur, v rámci ktorej sa počítalo aj s vytvorením ďalších pracovných miest. Namiesto toho museli plány odsunúť bokom a niekoľko zamestnancov prepustiť.

Dôvodom je pandémia nového koronavírusu a následné zatváranie zariadení cestovného ruchu v rámci protipandemických opatrení.

Konateľ spoločnosti Aquapark Poprad Richard Pichonský v rozhovore pre Webnoviny.sk hovorí, že štát s podnikateľmi v cestovnom ruchu nekomunikuje. Podľa jeho slov to môže viesť k tomu, že začnú na svoje práva poukazovať hlasnejšie.

Akvapark plánoval pred rokom veľkú komplexnú rekonštrukciu za sedem miliónov eur, ale o projekte už veľmi nie je počuť. V akom je štádiu?

Máme právoplatné stavebné povolenie a ambíciu stavať. Boli sme pred podpisom zmluvy s bankou, ktorá nám garantovala finančné krytie, no pandémia spôsobila, že sme museli danú investíciu prehodnotiť. Ešte po prvej vlne sme boli definitívne presvedčení, že od jesene pôjdeme do veľkej rekonštrukcie.

Potom však prišla druhá vlna pandémie, no hlavne neistota, nejednoznačne nastavené podmienky a to, že sme pre nariadenia vlády a štátnej hygieny museli v polovici októbra zatvoriť.

A to bez toho, aby nám nejakým spôsobom dali možnosť sa obhájiť alebo prizvať nás k nejakým konštruktívnym debatám. Zatvorení sme doteraz. Akákoľvek firma na svete, ktorá by bola toľko mesiacov zatvorená, zváži všetky svoje investičné aktivity.

Daná situácia ma mrzí, pretože sme mali v pláne aj zamestnať viac ľudí. Mrzí ma, že v iných krajinách, kde je rovnaká epidemická situácia, kde majú podobné problémy, je komunikácia medzi vládou, odborníkmi, epidemiológmi a zamestnávateľmi a podnikateľskou sférou oveľa promptnejšia a aj podmienky na podnikanie sú oveľa lepšie.

Pre celý sektor cestovného ruchu je toto viac ako frustrujúce.

Ak hovoríte, že vám chýba konštruktívna debata, snažili ste sa aj dohodnúť si nejaké rokovanie so zástupcami ministerstva dopravy či hospodárstva?

Čo sa týka pomoci, komunikácie alebo podpory zo strany ministerstva dopravy, musím konštatovať, že komunikácia a ochota je naozaj na veľmi vysokej a intenzívnej úrovni. Najväčší problém ale vidím v tom, že vedenie štátu, ministerstvo financií, ako aj pandemická komisia, ktorá odporúča opatrenia, na akékoľvek naše pripomienky nijakým spôsobom nereaguje.

Zároveň nám ani nedáva relevantné informácie, ako a za akých podmienok môžeme rátať s otváraním alebo, naopak, s kompenzáciami. Pre celý sektor cestovného ruchu je toto viac ako frustrujúce a mám pocit, že viacerí kolegovia už strácajú nádej.

Štát však vyčlenil zdroje na dotácie pre cestovný ruch, 100 miliónov eur. Ministerstvo dopravy uviedlo, že dostali zhruba 6 000 žiadostí.

Nie je pravdou, že vláda nám dáva dotácie na krytie našich nákladov. Vláda nám dáva dotácie na krytie iba časti našich nákladov, všetko ostatné musíme kofinancovať my ako podnikatelia z vlastného vrecka. Je viac nemysliteľné, aby štát zakazoval ľuďom podnikať, je to naše slobodné právo.

Máme tu fabriky, ktoré majú vo svojich výrobných halách tisíce zamestnancov, ktorí chodia do jedných šatní, toaliet a jedného stravovacieho zariadenia. Keď sa len hovorilo o tom, že by štát tvrdým lockdownom sprísnil výrobu, počúvali sme o štrajkoch. A my máme takmer rok obmedzenú činnosť. Čelní predstavitelia vlády sa nás nepýtajú, čo potrebujeme, aké sú naše náklady, ako dlho ešte vydržíme a čo bude s našimi zamestnancami a záväzkami.

Vy neuvažuje o nejakom štrajku či nátlakovej akcii? Možno aj v spolupráci so združeniami, pod ktoré spadajú podnikatelia v cestovnom ruchu?