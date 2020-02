Šéf rakúskej diplomacie odcestuje do Iránu odovzdať európsky odkaz ohľadom jadrovej dohody

Rakúsky minister zahraničia Alexander Schallenberg odcestuje tento víkend do Teheránu v rámci spoločného úsilia európskych krajín udržať nažive iránsku jadrovú dohodu so svetovými mocnosťami.

Schallenberg v stredu po stretnutí so svojím nemeckým rezortným partnerom Heikom Maasom v Berlíne oznámil, že pôjde do Iránu odovzdať „európsky odkaz“. Návšteva sa uskutoční v sobotu a v nedeľu. Predtým sa tento týždeň stretne tiež so šéfom diplomacie Európskej únie Josepom Borrellom.

Napätie s Iránom sa stupňuje postupne, odkedy v roku 2018 od jadrovej dohody Teheránu so svetovými mocnosťami odstúpil americký prezident Donald Trump.

Trumpova administratíva opätovne uvalila na Irán ťaživé sankcie s cieľom vyvinúť na islamskú republiku „maximálny tlak“. Irán odvtedy začal porušovať podmienky dohody z roku 2015, ktorej účelom bolo obmedziť jeho obohacovanie uránu.

Zvyšné signatárske krajiny – európske trio Nemecko, Francúzsko a Británia – ako aj Rusko a Čína sa usilujú udržať dohodu pri živote. Hoci Rakúsko nie je do dohody zapojené, zmluvu vyrokovali z veľkej časti práve vo Viedni.

Európania sa pritom zhodujú na tom, že treba spraviť všetko pre „deeskaláciu situácie“, zdôraznil v stredu v tejto súvislosti nemecký minister zahraničia Maas.