Termíny dostavby Mochoviec sa dodržia, šéf Slovebnských elektrární o tom nepochybuje

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Najaktuálnejšie termíny dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce by už mali byť naplnené. Je o tom presvedčený predseda predstavenstva Slovenských elektrární Bohumil Kratochvíl.

„Toto sú prvé termíny, kedy je reálne, že to tak bude. “Mochovecká konštanta” by mohla prestať platiť. Nemám v súčasnosti žiadne pochybnosti, že by sa nastavené termíny nedodržali. V okamihu, keby som taký pocit mal, tak by sme na to museli rýchlo reagovať,“ povedal slovenským novinárom na konferencii Atomexpo 2017 v Moskve Kratochvíl. Ten je presvedčený, že sa dodrží už aj ostatne schválený rozpočet dostavby.

K šéfovi slovenského dominantného výrobcu elektriny sa pridal aj generálny riaditeľ českej spoločnosti Škoda JS Jozef Perlík. Práve česká firma je jedným z kľúčových dodávateľov dostavby mochoveckých blokov.

“Stavba pokračuje v princípe normálne podľa harmonogramu. V tejto chvíli sa na treťom bloku pripravujeme na „cold hydro“, ktoré verím, že by sa mohli podariť v tomto roku, minimálne zo strany Škoda JS. Na štvrtom bloku bola dokončená kontrolná montáž reaktora. Splnili sme ďalší míľnik z pohľadu našej subdodávky,” uviedol Perlík.

Prvé skúšky na treťom bloku už koncom roka

Podľa neho do konca tohto roka je reálne, že sa na treťom bloku začnú neaktívne skúšky. „Nechcem hovoriť o konkrétnych mesiacoch, pretože tá stavba je živá. Originálne je to však naplánované na november a december. Myslím si, že sa to dá stihnúť,” doplnil Perlík.

Podľa neho po príchode nového investora do Slovenských elektrární, spoločnosti EPH, sa zlepšilo riadenie celého projektu. “Zmena je veľmi pozitívna. Došlo k zjednodušeniu riadenia. Prejavuje sa to každý deň na stavbe, takže my tú zmenu vnímame veľmi pozitívne a veríme, že to pomôže k tomu, aby práce bežali hladšie ako doteraz,“ konštatoval Perlík.

Rozpočet na dostavbu sa viackrát menil

V dodržanie termínov dostavby verí aj vedúci oddelenia vedecko-technickej pomoci slovenskej firmy VUJE Martin Prachár. Inžinierska spoločnosť sa taktiež podieľa na dostavbe mochoveckých blokov.

Podľa aktuálnych zverejnených údajov je tretí mochovecký blok dostavaný na 95,1 % a štvrtý na takmer 83,2 %. Po novom sa má tretí blok v Mochovciach uviesť do prevádzky ku koncu budúceho roka. Štvrtý blok by mali dokončiť o rok neskôr. Po začatí dostavby Mochoviec sa pritom hovorilo o rokoch dostavby 2012, respektíve 2013.

Okrem termínov sa viackrát menil aj rozpočet dostavby jadrových blokov. Najnovší rozpočet na dostavbu je vo výške 5,4 miliardy eur. Podľa plánov z roku 2008 si pritom mala dostavba vyžiadať 2,8 miliardy eur.

Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec, a to s českou spoločnosťou Škoda Jaderné strojírenství, ruskou firmou Atomstrojexport ( na dostavbe už nepracuje – pozn. red.), slovenskými podnikmi VUJE, Enseco, Inžinierske stavby Košice (na dostavbe už nepracuje – pozn. red.) a talianskou spoločnosťou Enel Ingegneria & Innovazione začiatkom júna 2009. Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.