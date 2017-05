Šéf stavebnej firmy: Diaľnice staviame lacnejšie ako Rakúšania

Bratislava, 25.5.2017 ( WBN/PR ) – Diskusia o cenách diaľnic je na Slovensku spolitizovaná, hoci v skutočnosti z prirodzených dôvodov staviame u nás lacnejšie ako v Nemecku či Rakúsku. Poukázal na to v rozhovore Branislav Lukáč, riaditeľ a konateľ stavebnej firmy STRABAG s.r.o., slovenskej dcérskej spoločnosti rakúskeho stavebno-technologického koncernu STRABAG SE.

B. Lukáč zdôrazňuje, že pri tvorbe ceny za realizáciu diaľničných stavieb vychádzajú z vlastných kalkulácií a využívajú aj skúsenosti sesterských koncernových spoločností v zahraničí.

Ako sa počíta cena za výstavbu novej diaľnice, prípadne rýchlostnej cesty?

„Pri spracovaní cenovej ponuky vychádzame vždy z vlastných vzorových kalkulácií. V prvom rade si podrobne naštudujeme súťažné podklady a podmienky. Musíme zmapovať situáciu priamo na stavbe – miestne pomery, príjazdové komunikácie, materiálovú dostupnosť a ďalšie faktory.“

Štát určuje svoj cenový odhad prostredníctvom štátnej expertízy. Do akej miery je pre vás smerodajný?

„V žiadnom prípade nevychádzame z predpokladanej hodnoty zákazky, teda zo štátnej expertízy, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch. Podľa našich skúseností sa spracované cenové ponuky od tejto hodnoty výrazne líšia a tento údaj je pre nás čisto informatívny.“

Veľa sa dnes hovorí o cenách diaľnic. Vy pôsobíte ako riaditeľ vo firme so zahraničným vlastníkom. Ako sme na tom na Slovensku v porovnaní so zahraničím?

„Dnes sa hlavne porovnáva cena za kilometer diaľnice, aj keď nikto nedefinuje, čo všetko táto cena obsahuje a to je nesprávne. Súhlasím s tým, aby sa porovnávalo, ale relevantným spôsobom. Na túto otázku sa musíme pozerať komplexnejšie. Jedným z hlavných rozdielov v cene stavebného diela na Slovensku a v zahraničí je to, že vyvolané investície (teda stavebné objekty, ktoré priamo nesúvisia so stavebným dielom), nie sú v zahraničí súčasťou ceny stavebného diela, teda ceny za kilometer diaľnice.“

Ktoré náklady sa teda líšia a ktoré nie?

„Pri nákladoch na materiály neexistuje veľký rozdiel medzi okolitými štátmi. Pri tvorbe ceny dopytujeme aj dodávateľov zo susedných krajín, pokiaľ to má logiku z hľadiska dopravy a konkrétnych vzdialeností. Pri cenách za materiály sme tak zhruba na jednej úrovni so zahraničím. Čo sa týka nákladov na stroje a mechanizáciu, máme lacnejšie sadzby ako v Rakúsku či Nemecku. Aj keď treba dodať, že rozdiel nie je veľký a náklady sú v princípe porovnateľné.“

Zostávajú nám potom ešte náklady na mzdy. Ako sme na tom v porovnaní s ďalšími krajinami?

„Áno, dôležitú časť ceny stavby tvoria náklady na mzdy a tu je veľký rozdiel. Mzdy v Rakúsku či Nemecku sú všeobecne vyššie ako u nás. Pri identických podmienkach stavebného diela tak kalkulovaná cena stavby pre slovenský trh vyjde určite lacnejšie ako v Rakúsku a Nemecku.“

Ako prebieha diskusia o cenách novej dopravnej infraštruktúry v zahraničí?

„Paralelné porovnanie tu nevidím. U nás ide hlavne o politickú záležitosť. Keď cestujete do Rakúska či Nemecka, máte možnosť vidieť, že dopravné stavby tam realizujú etablované firmy s dlhoročnými skúsenosťami a potrebným kapitálom. Sú to „zdravé“ firmy, ktoré zamestnávajú miestnych ľudí, platia tam dane a v neposlednom rade investujú do nových technológií či strojného vybavenia. Často sa totiž zabúda na to, že stavebné podniky potrebujú zabezpečiť nielen pokrytie všetkých nákladov, ale aj technický a personálny rozvoj. Technologický rozvoj nezastaviteľne napreduje a my si v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť zostať pozadu.“