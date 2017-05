Šéf SZĽH Kohút prehovoril o vzťahu s Cígerom a reagoval na jeho ostré slová

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) – Každý, kto videl zápasy slovenských hokejistov na majstrovstvách sveta, vie posúdiť, či za ich výkonmi stáli hokejky, korčule alebo hrboľatý ľad. To sú slová prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Martina Kohúta, ktorými reagoval na kritické vyjadrenie trénera národného tímu Zdena Cígera smerom k vedeniu SZĽH po záverečnom vystúpení Slovákov v Kolíne nad Rýnom.

Slováci skončili štrnásty

Slovenskí hokejisti na MS 2017 prehrali šesť zo siedmich zápasov a celkovo skončili na 14. mieste, čo je najhorší výsledok na šampionáte elitnej kategórie v ére samostatnosti.

Prvý muž slovenského hokeja odmieta Cígerove vyjadrenia, že hráči nemali potrebné technické zabezpečenie pred majstrovstvami sveta, keď sa “šetrilo na hokejkách, korčuliach či doplnkovej výžive alebo pitnom režime.”

“Korčule či hokejky neboli dôvody toho, aké výkony reprezentačné mužstvo podávalo. Zachoval som sa tak, ako som sa mal zachovať. Hráči mali stopercentné zázemie, tam nebol problém. Je to trošku nefér, čo sa teraz deje. Je dôležité upokojiť emócie, sadnúť si a porozprávať sa o tom všetkom. Treba urobiť hĺbkovú analýzu toho, čo sa udialo na majstrovstvách sveta, a potom môžeme prijať opatrenia, čo ďalej urobiť, aby sa slovenský hokej rozvíjal,” uviedol Martin Kohút na stredajšom stretnutí s médiami.

O neúčasti hráčov z NHL

Kohút reagoval aj na slová generálneho manažéra reprezentácie Róberta Švehlu, podľa ktorého vedome nabádal hráčov z NHL, aby nechodili na svetový šampionát.

“Zopakujem len to, čo som vravel v rozhovore už pred majstrovstvami sveta. Povedal som hráčom, že ak sú zranení alebo nemajú formu, mali by to dať vedieť. A ak nie sú schopní akceptovať riadenie a vedenie v realizačnom tíme, tak radšej nech tiež nechodia, ak by mali rozbiť kabínu.”

Na slová reprezentačného trénera, že v spoločnej komunikácii s prezidentom SZĽH to bol “podraz za podrazom”, Kohút zareagoval takto: “Jedna vec je priateľstvo a druhá manažment. Ja sa snažím správať ako manažér.”

Kohút pred médiami zopakoval, že hlavným jeho zámerom pri nástupe do funkcie prezidenta SZĽH bolo urobiť poriadok v slovenskom hokeji a to vo všetkých jeho zložkách. “S touto výzvou som do toho šiel a toho sa chcem aj držať,” dodal Kohút.