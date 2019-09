Šéfa FIFA hnevá prístup k rasizmu na štadiónoch v Taliansku, minister športu plánuje prísnejšie sankcie

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino v utorok obvinil talianskych futbalových funkcionárov zo „skrývania pravdy“ v súvislosti s množiacimi sa prípadmi rasistického správania fanúšikov na tribúnach. V predchádzajúcich týždňoch sa obeťami rasistických pokrikov či chorálov stali Franck Kessié z AC Miláno, Romelu Lukaku z Interu Miláno či Dalbert Henrique z AC Fiorentina, všetci futbalisti tmavej pleti. Ani v jednom prípade však neprišlo k trestom – ani strany vedenia súťaže, ani od predstaviteľov národnej futbalovej federácie a ani zo strany polície.

„Nevidím dôvod, aby sme skrývali pravdu, snažili sa nehovoriť o situácii alebo všetko zľahčovali. Takto by to nemalo byť. je to neprijateľné, absurdné a dosť prekvapujúce,“ myslí si hlava svetového futbalu, ktoré pochádza z Talianska, no je potomkom prisťahovalcov zo Švajčiarska.

Previnilcov by mali poslať za mreže

„Som z toho znepokojený, pretože Taliansko je krajina, ktorej nechýba kultúrnosť ľudí, ktorú ľudia milujú, kde sa môžu dobre najesť a spokojne žiť. Myslím si, že sa uberá nesprávnym smerom,“ pokračoval.

Infantino vyzval národnú federáciu, aby pracovala s klubmi aj kooperovala s miestnou políciou. Podľa šéfa FIFA by previnilcov mali identifikovať a poslať nekompromisne za mreže. V utorok sa aj taliansky minister športu nechal počuť, že bude pracovať na zavedení tvrdých postihov za rasizmus v športe.

Minister športu talianskej vlády Vincenzo Spadafora sa zaviazal vykoreniť rasizmus z futbalových štadiónov v krajine „prísnejšími a účinnejšími sankciami„. Pre španielsky denník El País povedal, že „odstránenie rasizmu zo spoločnosti je zdĺhavý a nákladný proces.“ Doplnil tiež, že „počas svojho mandátu je pripravený pracovať na eliminácii rasizmu, aj keď si to vyžiada nepopulárne rozhodnutia“.

Nastal čas prevziať zodpovednosť

Podľa Spadaforu nastal čas, aby všetci prevzali zodpovednosť – inštitúcie, politici, federácie aj fanúšikovia. „Už čoskoro sa stretnem so všetkými športovými predstaviteľmi, aby som s nimi zdieľal plánované významné kroky,“ povedal taliansky minister športu.

