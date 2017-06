Aktualizované: Šéfa slovenského hokeja neodvolávali, Šatan novým členom výkonného výboru

aktualizované 23. júna, 16:14

BRATISLAVA 23. júna (WebNoviny.sk) – Piatkový kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa nezaoberal vyslovením nedôvery prezidentovi Martinovi Kohútovi, ako pôvodne avizovali niektorí funkcionári. Žigmund Pálffy, Ondrej Gmitter ani Róbert Ľupták, ktorí patria medzi jeho hlavných kritikov, sa na ňom nezúčastnili.

Novým členom Výkonného výboru SZĽH sa stal niekdajší reprezentant Miroslav Šatan. “Ďakujem klubom za prejavenú dôveru. Miesto prijímam a verím, že činnosť výkonného výboru bude slúžiť na rozvoj a prospech slovenského hokeja,” odkázal Šatan prostredníctvom listu, keďže osobne sa na kongres nedostavil.

Druhým uchádzačom o vstup do VV bol Ernest Bokroš, no ten v piatok svoju kandidatúru stiahol. “Máme so Šatanom rovnaké názory a moja kandidatúra by bola preto zbytočná,” uviedol takisto v liste Bokroš.

Šatan sa stal už dvanástym členom výkonného výboru SZĽH. Okrem neho v ňom figurujú aj prezident Kohút, Dušan Mráz, Róbert Ľupták, Róbert Švehla, Ivan Droppa, Roman Štamberský, Peter Oremus, František Sucharda, Michal Longauer, Ladislav Gross a Jozef Stümpel.

Kohút počas prezentácie správy prezidenta SZĽH vyzdvihol vystúpenie slovenskej reprezentácie do 18 rokov na svetovom šampionáte tejto vekovej kategórie v Poprade a v Spišskej Novej Vsi a hokejových odborníkov vyzval na komunikáciu s Norbertom Javorčíkom a jeho tímom, aby sa dozvedeli, akým spôsobom zostavili a pripravili konkurencieschopné mužstvo.

Kohútovi sa domáci juniorský šampionát páčil i po organizačnej stránke. Usporiadanie kvalitných MS bolo výbornou reklamou pre SZĽH i celé Slovensko.

Zápasy hviezd sú pre fanúšikov atraktívne

Prvý muž slovenského hokeja ocenil zlepšenie marketingu SZĽH, čo viedlo k uzatvoreniu spolupráce s dôležitými partnermi. Kohút zaznamenal aj progres Tipsport ligy, páči sa mu najmä komunikácia Richarda Lintnera s fanúšikmi prostredníctvom sociálnych sietí a mobilnej aplikácie.

Kvitoval aj dva ročníky Zápasu hviezd. Podľa neho získala najvyššia slovenská súťaž vďaka týmto inováciám medzi priaznivcami väčšiu popularitu.

Dôvera ľudí v SZĽH je v slušnosti a efektivite

V hokeji konečne existuje elektronická matrika, čím zimný šport podľa Kohúta dobehol futbal. Na stretnutí oznámil aj to, že kým počas minulej sezóny si kluby rozdelili 1,5 milióna eur, v najbližšom ročníku by mohlo ísť až o 2,6 milióna eur, ktoré by mali byť použité najmä na prácu s mládežou. Martin Kohút dodal, že SZĽH požiada štát o jednorazovú dotáciu vo výške 4 miliónov eur.

Na záver svojej správy prezident zväzu vyhlásil, že chce zo SZĽH utvoriť vzorovú komunitu a všetkých účastníkov kongresu vyzval k prinavráteniu slušnosti, transparentnosti a efektivity. “Ak to dokážeme, opäť si získame dôveru ľudí,” uzavrel Kohút.