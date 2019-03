Šefčovič odvolil so svojou rodinou a verí, že si ľudia vyberú silného prezidenta pre silné Slovensko

BRATISLAVA 16. marca (WebNoviny.sk) – Kandidát na prezidenta Maroš Šefčovič už odvolil spoločne so svojou rodinou, manželkou a deťmi v bratislavskej mestskej časti Karlova Ves.

„Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí dnes idú voliť. Verím, že si vyberieme silného prezidenta pre silné Slovensko,“ vyhlásil pred novinármi s tým, že verí, že si ľudia vyberú zodpovedne kandidáta, ktorý je pre nich najlepší.

Neprezradil svoje očakávania

Šefčovič dodal, že rodina mu bola doposiaľ veľkou oporou počas celého života a hlavne počas volebnej kampane „Som veľmi precítený z celého procesu, je to raz za život, keď kandidujete na prezidenta,“ povedal. On sám má z toho veľmi dobrý pocit, no v závere podľa neho uvidí, ako ľudia rozhodnú.

Aké má očakávania, to neprezradil. „Už vydržme tých pár hodín a ľudia nám to povedia. Z tých tisícov stretnutí mám pocit osobnej dôvery voči mojej osobe. Dobre reagovali na to, že ma počas kampane sprevádzala moja manželka,“ povedal s tým, že ľudia by tak mohli mať prvú dámu, na ktorú by mohli byť hrdí.

Spoločný rodinný obed

Zároveň uviedol, že so svojím tímom urobili maximum pre to, aby sa dostal do druhého kola volieb. „Dnes môžu milióny voličov rozhodnúť, a to treba prijať s maximálnou pokorou a rozhodnutie budem rešpektovať,“ uzavrel. Na otázku, či na volebnú noc pozval aj predsedu strany Smer-SD Roberta Fica, neodpovedal.

Volebnú noc strávi Šefčovič v jednom z bratislavských hotelov, kde bude spoločne s priateľmi a za prítomnosti novinárov očakávať výsledky volieb. Sobotu plánuje spoločný rodinný obed a popoludnie chce venovať športovaniu.

