Šefčovič by rád nahradil Junckera, robí si zálusk na post šéfa Európskej komisie

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Súčasný podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič sa plánuje uchádzať o podporu sociálnodemokratických strán vo všetkých krajinách Európskej únie na post šéfa Európskej komisie. Na dnešnom jadrovom fóre tak odpovedal na otázku o jeho možnej kandidatúre na tento post.

Popracuje na porozumení

„Čaká nás, samozrejme, veľmi intenzívny proces a myslím si, že potom, ako sa vyjasnia procedurálne podmienky na nomináciu jednotlivých kandidátov, budem vedieť povedať viac. Ale záujem o túto kandidatúru mám a urobím všetko pre to, aby sa mi podarila získať dostatočná podpora sociálnodemokratických strán, aby sme sa mohli pustiť do procesu kandidatúry, do komunikovania tém, ktoré sú veľmi dôležité pre proeurópskosť,“ povedal Šefčovič.

Dodal, že urobí všetko pre to, aby využil tento proces na to, aby sa do budúceho pôsobenia EK vniesli otázky, ktoré považuje za absolútne kľúčové, ktoré zabezpečia, aby EÚ fungovala úspešne v ďalšom desaťročí, či už ide o jasnejšiu silnejšiu priemyselnú politiku, či o silnejšie pôsobenie vo svetovom obchode. „Chcem sa usilovať o to, aby porozumenie medzi starými a novými členskými krajinami EÚ bolo ešte silnejšie,“ povedal Šefčovič.

Fantastické schopnosti

Nová Európska komisia sa bude formovať po voľbách do Európskeho parlamentu v máji 2019. Súčasným predsedom je Jean-Claude Juncker, ktorý je zároveň prvým tzv. spitzenkandidátom. Očakáva sa, že tento postup sa opäť zopakuje. Teda na to, aby mohol byť Šefčovič šéfom Komisie, bude musieť získať podporu európskych socialistov a tí budú musieť vo voľbách do EP získať najviac mandátov.

Vo februári vtedajší premiér Robert Fico potvrdil, že by chcel opäť Šefčoviča nominovať do Európskej komisie. „Chceme do súboja opäť nasadiť Maroša Šefčoviča, je to človek, ktorý ukázal fantastické schopnosti. Ak budeme mať ako Slovensko možnosť zabojovať o slušnú pozíciu, bol by som rád, ak by ju zaujal práve Šefčovič,“ povedal vo februári Fico.

Slovensko ale vtedy nesúhlasilo so spitzenkandidátmi, zastávalo postoj, že šéfa Komisie by mala parlamentu navrhnúť Európska rada, teda premiéri a prezidenti. O Šefčovičovi sa ale hovorilo aj ako o možnom prezidentskom kandidátovi za Smer-SD. Túto ponuku už odmietol minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, Fico podľa svojich vyjadrení druhýkrát kandidovať nebude, prisahal na zdravie svojho syna.