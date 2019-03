Šefčovič sa obáva o férovosť volieb, dôvodom sú vyjadrenia Čaputovej o milosti pre Kisku

BRATISLAVA 5. marca (WebNoviny.sk) – Prezidentský kandidát Maroš Šefčovič sa obáva o férovosť volieb. Dôvodom je, že podľa neho prezidentská kandidátka Zuzana Čaputová nevylúčila, že by zvažovala udelenie milosti pre Andreja Kisku v prípade, ak by bol súdny proces s ním politickým procesom. Podľa Šefčoviča sa v utorok tak Čaputová vyjadrila v diskusii HN Clubu.

Pýta sa, či je politická dohoda medzi Čaputovou a Kiskom, keďže prezident vyjadril tejto prezidentskej kandidátke podporu. Šefčovič, ktorý kandiduje vďaka podpisom poslancov za Smer-SD, zostal prekvapený, keď sa počas víkendu začali objavovať úvahy o možnej milosti.

Vyhlásil, že on by žiadnemu politikovi milosť ako prezident neudelil, ani ak by išlo o Roberta Fica. Prezident Fica obvinil, že sa mu ešte pred voľbou kandidátov na ústavných sudcov vyhrážal. Šefčovič dodal, že ak by sa niekto vyhrážal jemu, do hodiny je na Generálnej prokuratúre SR.

Agentúra SITA už oslovila aj tím Zuzany Čaputovej so žiadosťou o reakciu.

Viac o téme: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku