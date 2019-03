Šefčovič sa poďakoval voličom, Čaputovej poslal kyticu a vyjadril sa aj k podpore Smeru-SD

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Maroš Šefčovič zablahoželal Zuzane Čaputovej k víťazstvu v prezidentských voľbách. Ako povedal novinárom po spočítaní väčšiny hlasov voličov, Čaputovej telefonoval.

„Povedal som jej, že od dnešného večera má pred sebou veľkú zodpovednosť, pretože sa stáva hlavou štátu. Zdôraznil som, že napriek tomu, že sme mali veľmi živú predvolebnú kampaň, že pred Slovenskom stoja časy, ktoré si budú vyžadovať to, aby Slovensko bolo zjednotené, aby sme sa vedeli zamerať na tie najdôležitejšie úlohy do budúcna,“ povedal Šefčovič s tým, že on bude pracovať pre SR a že Slovensku aj Čaputovej želá len to najlepšie. „Posielam jej kyticu, lebo si ju zaslúži,“ uviedol.

Návrat do Bruseli

Šefčovič poďakoval všetkým voličom, ktorí prišli k voľbám a aj tým, ktorí mu dali svoj hlas. „Budem rozmýšľať, ako s týmto záväzkom v budúcnosti naložím,“ povedal. Zároveň poďakoval manželke Helene, ktorá stála pri ňom aj v zložitých časoch. „V tejto kampani sme strávili spolu veľa času,“ uviedol a poďakoval rodine, dcéram, synovi a zvyšku rodiny ako aj svojmu volebnému tímu.

Ako povedal Šefčovič, pôjde spať s čistým svedomím a rešpektuje demokratickú voľbu a vôľu ľudí. „Vždy budem pracovať pre SR a vždy budem krajine želať len to najlepšie,“ uviedol. Najbližší týždeň sa vráti do Bruselu a bude sa venovať práci v Európskej komisii, kde si zobral počas volebnej kampane neplatené voľno. „Neskôr budem zvažovať, čo všetko toto znamená, ako naložiť s dôverou ľudí, ktorú mi preukázali. Zatiaľ nemám presné plány,“ povedal.

Bez podpory Smeru-SD by nebol v druhom kole

Šefčovič zdôraznil, že je sociálny demokrat celý svoj politický život. „So Smerom-SD sme dosiahli tie najväčšie úspechy. Veľmi si vážim členov strany Smer-SD a myslím si, že bez podpory Smeru-SD by som nebol v druhom kole, a potom by celá táto atmosféra vyzerala úplne inak,“ vyhlásil a dodal, že ako by to vyzeralo v druhom kole bez neho, nech zanalyzujú novinári. On svoju predstavu má.

Opäť zopakoval, že kandidoval ako nezávislý kandidát a v tejto chvíli nemá žiadne plány, pokiaľ ide o stranícku politiku. „Som ľavicovo orientovaný politik. Potrebujem si všetko rozobrať a pripraviť sa na ďalšie kroky, ale s takouto ambíciou som do tohto nevstupoval,“ priblížil. Jeho cieľom bolo, aby Slovensko bolo vnímané ako proeurópska krajina. „Tú úlohu som splnil,“ dodal.

