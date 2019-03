Šefčovič vytkol Čaputovej rozprávku O statočnej Zuzane, v dueli rozoberali rôzne témy

BRATISLAVA 27. marca (WebNoviny.sk) – Za súčasnú polarizáciu slovenskej spoločnosti je zodpovedná najmä vládna koalícia, ktorá k nej prispieva dominantným spôsobom.

Čiastočnú zodpovednosť však nesie celé politické spektrum. V televíznom dueli v TV Markíza pred 2. kolom prezidentských volieb to povedala kandidátka na prezidenta Zuzana Čaputová, ktorá je podľa vlastných slov sklamanou bývalou voličkou koaličnej strany Most-Híd.

Jej súper v boji o post hlavy štátu Maroš Šefčovič tvrdí, že k polarizácii prispievajú aj kritici súčasnej vlády, pričom spomenul meno súčasného prezidenta Andreja Kisku. Spomenul pritom, že Slovensko v súčasnosti prechádza úspešným ekonomickým obdobím, čo mnohí nedoceňujú.

Koncipientská prax

Šefčoviť vytkol Čaputovej, že aj počas moratória pokračovala v kampani, a to vo forme rozprávky O statočnej Zuzane, Čaputová však zdôraznila, že s touto reklamou nemá nič spoločné, pretože nebola súčasťou jej oficiálnej kampane.

Diskusia oboch kandidátov sa opäť zaoberala aj koncipientskou praxou prezidentskej kandidátky, počas ktorej mala súčasne aj živnosť, čo je podľa Šefčoviča nezákonné. Čaputová zopakovala, že neporušila žiaden zákon, ktorý „teraz ani predtým nestanovoval oznamovaciu povinnosť pri súbehu živností alebo advokátskej či koncipientskej praxe“.

Menovanie generálneho prokurátora

Časť debaty venovali kandidáti voľbe a menovaniu generálneho prokurátora. Čaputová by privítala určité zmeny, napríklad aby kandidáta volili tie isté subjekty, ktoré navrhujú aj kandidátov na ústavných sudcov. Voľba by mala prebiehať ústavnou, a nie len obyčajnou väčšinou.

Čaputová pripustila, že by kandidáta na generálneho prokurátora nevymenovala, kedy mala k jeho osobe zásadné námietky.

Šefčovič v tejto súvislosti vyhlásil, že pri voľbe nového generálneho prokurátora by využil svoju „diplomatickú trpezlivosť“, aby túto funkciu zastávala skutočná osobnosť. Za takú považuje napríklad súčasného prokurátora Jaromíra Čižnára.

Zahraničná politika

Čaputová priznala, že v zahraničnej politike má menšie skúsenosti ako Šefčovič, ako prezidentka by však mala poradcov, hoci mená neprezradila. Vyjadrila názor, že predseda SNS Andrej Danko spochybňuje zahranično-politickú orientáciu Slovenska na EÚ a NATO.

Vo vládnej koalícii vníma určitú dvojkoľajnosť v tejto oblasti. Ako prezidentka by prijala v prípade úspechu v parlamentných voľbách aj predstaviteľov Ľudovej strany Naše Slovensko, no len v prípade, že by sa dištancovali od výrokov, ktoré považuje za neprípustné, napríklad od spochybňovania holokaustu.

Šefčovič v debate priznal, že je veriaci a chodí do kostola už odmalička a nehanbí sa za to. „Viera je intímna súčasť každého človeka. Na Slovensku by sme k tomu mali pristupovať s väčším rešpektom,“ vyhlásil s tým, že aj táto súšasť jeho kampane je autentická.

VIAC O TÉME: PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019 NA SLOVENSKU