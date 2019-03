Šefčoviča prijal prezident Zeman, podporu Čaputovej vyjadril Schwarzenberg

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – Český prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánoch prijal kandidát na prezidenta SR Maroša Šefčoviča.

Ako napísal hovorca českej hlavy štátu Jiří Ovčáček na svojom twitteri, Zeman tak urobil na Šefčovičovu žiadosť. „Prezident republiky ocenil odborné schopnosti a znalosti Maroša Šefčoviča a poprial mu úspech v prezidentských voľbách,“ informoval Ovčáček.

Čaputová (Progresívne Slovensko) vyhrala prvé kolo volieb prezidenta so ziskom 40,57 percenta platných hlasov. Šefčovič (podpora strany Smer-SD) postúpil do druhého kola so ziskom 18,66 percenta platných hlasov. Druhé kolo volieb hlavy štátu sa uskutoční v sobotu 30. marca.

VIAC O TÉME: Prezidentské voľby 2019 na Slovensku