Šéfdirigent Daniel Raiskin a husľový virtuóz Sergei Dogadin

V piatok 18. júna Slovenská filharmónia vystúpi so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Bude to jeho záverečný abonentný koncert s orchestrom v 72. sezóne. Uskutoční sa v Koncertnej sieni o 19.00 h a platí prednostne pre držiteľov abonentiek Hudba troch storočí a Symfonicko-vokálneho cyklu AD, BE, A a B. Sledovať ho môžete v priamom prenose na stream.filharmonia.sk.

Daniel Raiskin zaradil na úvod piatkového večera predohru k opere Kováč Wieland Jána Levoslava Bellu, predstaviteľa slovenskej národnej hudby 19. storočia. Šéfdirigent počas sezóny s orchestrom uviedol viacero Bellových diel – Koncertnú skladbu v uhorskom štýle, Fantáziu na motívy Rákociho pochodu. Všetky sú súčasťou pripravovaného nového propagačného CD mapujúceho Bellovu symfonickú a symfonicko-vokálnu tvorbu. Patria do edície diel, ktorej kompletné vydanie pripravuje v tomto období Hudobné centrum. Program bude pokračovať Koncertom pre husle a orchester č. 1 Seascapes Alexeya Shora, rodáka z Kyjeva žijúceho v USA, ktorého kompozície, napriek jeho mladému veku znejú na prestížnych svetových koncertných pódiách. Husľový koncert zaznie v interpretácii ruského virtuóza Sergeia Dogadina, ktorý si vďaka svojim podmanivým výkonom buduje úspešnú medzinárodnú kariéru ako sólista i komorný hráč. Je víťazom prestížnych husľových medzinárodných súťaží – P. I. Čajkovského v Moskve (2011, 2019), Josepha Joachima v Hannoveri (2015) a ďalších. V súčasnosti pokračuje v štúdiu na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni u Borisa Kuschnira. Hrá na husliach 1721 Domenico Montagnana zapožičaných od Rin Collection v Singapure. Hráva na rôznych vzácnych nástrojoch, vrátane legendárnych Paganiniho „Sivori“ huslí z dielne Jeana-Baptiste Vuillaumea a Amati, ktoré kedysi vlastnil Johann Strauss. Koncert pre husle a orchester č. 1 Seascapes Alexeya Shora bude súčasťou programu jesenného turné Slovenskej filharmónie so šéfdirigentom v Dubaji. Na záver programu zaznie populárna Čajkovského Symfónia č. 5 e mol, op. 64 v autentickom naštudovaní Daniela Raiskina, rodáka z Petrohradu.

Koncert sa koná v spolupráci s Európskou nadáciou na podporu kultúry / European Foundation for Support of Culture.

Foto: Slovenská filharmónia

V septembri 2020 uviedol Daniel Raiskin Koncert pri príležitosti 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny a symfonický koncert zostavený z diel Jána Levoslava Bellu, Carla Mariu von Webera a Piotra Iľjiča Čajkovského. Od októbra (23.), kedy zaznel Otvárací koncert 72. sezóny, ktorý bol jeho inauguračným, naštudoval a uviedol s orchestrom sedem symfonických programov a jeden vokálno-inštrumentály koncert Slovenskej filharmónie a Slovenského filharmonického zboru. Vzhľadom na pandémiu koronavírusu sme všetky koncerty odvysielali v priamom prenose. Keď nariadenia povolili, konali sa aj s účasťou publika v sále. V neštandardnej a náročnej sezóne (od septembra 2020 do júna 2021) zaznelo pod taktovkou Daniela Raiskina desať programov. Zaradil do nich diela Josepha Haydna, Eugena Suchoňa, Johannesa Brahmsa, Jána Levoslava Bellu, Franza Liszta, Pēterisa Vasksa, Carla Nielsena, Antonína Dvořáka, Jána Cikkera, Alexandra Glazunova, Maxa Brucha, Antona Brucknera, Vianočný a Silvestrovský program.

72. koncertnú sezónu uzavrú Slávne melódie z oscarových filmov vo štvrtok 24., v piatok 25. a v sobotu 26. júna o 19.00 h. Filmovú hudbu uvedie Slovenská filharmónia pod taktovkou Rastislava Štúra.

