Musíme zastaviť špirálu odcudzenia, tvrdí Lajčák na stretnutí ministrov OBSE

BRATISLAVA 11. júla (WebNoviny.sk) – Zhoršená bezpečnostná situácia v Európe, prevencia násilného extrémizmu a podpora dialógu o bezpečnosti boli základnými témami dnešného neformálneho zasadnutia ministrov zahraničných vecí účastníckych štátov OBSE v rakúskom Mauerbachu. Slovenskú republiku na zasadnutí zastupoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák.

Zmyslom podujatia, ktoré zorganizovalo rakúske predsedníctvo OBSE, bolo naštartovať dialóg a vytvoriť základ pre dosiahnutie konkrétnych rozhodnutí na decembrovej ministerskej rade tejto organizácie, v tlačovej správe o tom agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.

Zhoršovanie vzťahov a rastúca nedôvera

„V poslednom období sme svedkami zhoršovania vzťahov a narastania nedôvery medzi účastníckymi štátmi OBSE. A žiaľ, robíme len veľmi málo, aby sme tento negatívny trend zastavili. V období, ktorému dominuje nárast globálneho napätia a neistoty, sa musíme vrátiť ku koreňom tejto organizácie, nahradiť vzájomné obviňovanie a poučovanie konštruktívnym dialógom,“ uviedol vo svojom vystúpení Lajčák.

Podľa šéfa slovenskej diplomacie je dôležité hovoriť spolu v oblastiach, na ktoré sú rôzne názory. „Musíme zastaviť špirálu odcudzenia prv, než sa úplne vymkne spod kontroly,“ konštatoval Lajčák a poukázal na nezastupiteľnú úlohu OBSE pri predchádzaní konfliktom a pri hľadaní účinných riešení, ako ich zastaviť.

Nedostatočné napĺňanie záväzkov

Ako ďalej informovalo MZVaEZ, „hlavnou príčinou súčasného neuspokojivého stavu je pokračujúca erózia vzťahov medzi západnými krajinami a Ruskom, kde sa obe strany navzájom obviňujú z nedostatočného napĺňania záväzkov a princípov OBSE“. Rozkol spôsobuje spomalenie mnohých procesov vnútri OBSE, ale aj spoločný postup pri riešení zmrazených i otvorených konfliktov, v boji proti terorizmu a kybernetickým hrozbám, pri migračnej kríze, tiež v oblasti ľudských práv.

„Potrebujeme medzinárodné prostredie čestnosti a úprimnosti. Ak sa nám podarí zlepšiť vzájomnú dôveru a atmosféru, pomôže nám to napraviť OBSE a napravená OBSE dokáže nájsť riešenia na mnohé krízy. Je potrebné, aby sme zmenili optiku z polohy proti niektorým členom do polohy za OBSE. Len tak sa dokážeme plne sústrediť na to, na čo táto organizácia bola vytvorená: na posilnenie bezpečnosti a stability vo svete,“ povedal Lajčák počas diskusie za okrúhlym stolom k téme tzv. štruktúrovaného dialógu o výzvach a budúcnosti európskej bezpečnosti.

Poslednou možnosťou je dialóg

Ako dodal, je smutné, že dialóg sa stal nie prvou, ale až poslednou možnosťou pri vyhýbaní sa konfrontácii. V dôsledku toho nám akútne chýbajú odpovede na mnohé závažné problémy, s ktorými sa jednotlivé štáty nedokážu vysporiadať samy.

Miroslav Lajčák využil neformálnu schôdzku šéfov diplomacií účastníckych štátov OBSE aj na bilaterálne stretnutia s partnermi. S ministrom zahraničných vecí Švajčiarska Didierom Burkhalterom hovoril o nadchádzajúcej spolupráci počas 72. Valného zhromaždenia OSN, ktorému bude Lajčák predsedať, ako aj o dvojstranných vzťahoch medzi Švajčiarskou konfederáciou a EÚ.

Posúdili tiež možnosti spolupráce pri predsedníctve Slovenskej republiky v OBSE v roku 2019. Lajčák sa vo Viedni stretol aj s ministrom zahraničných vecí Kazachstanu Kairatom Abdrakhmanovom, s ktorým hovoril o agende OSN i bilaterálnych otázkach. Kazachstan, ktorý bol nedávno zvolený za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN, bude od januára tomuto orgánu OSN predsedať. Ministri diskutovali v tomto kontexte o spolupráci v oblasti prevencie a udržiavania mieru vo svete, dodalo ministerstvo zahraničných vecí.