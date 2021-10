Segment eventov postupne ožíva. Incheba hostí výstavy, významné konferencie aj veľké koncerty

Segment organizovania podujatí, ktorý v uplynulom období masívne postihla pandémia koronavírusu, postupne ožíva. V bratislavskej Inchebe sa v uplynulých mesiacoch uskutočnilo hneď niekoľko významných akcií a ďalšie sú do konca roka v pláne.

„Tešíme sa, že situácia sa postupne zlepšuje. Priestory nášho výstavno-kongresového centra majú veľkú kapacitu a sú natoľko multifunkčné a variabilné, že umožňujú usporiadať nielen výstavy a veľtrhy, ale aj kongresy a kultúrne podujatia svetového formátu na vysokej úrovni,“ uviedol Alexander Rozin ml., výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Incheba.

Medzinárodný veľtrh obrannej techniky IDEB, ktorý privítal najvýznamnejších politických a vojenských predstaviteľov, najdôležitejšie spoločnosti bezpečnostného a obranného priemyslu z celého sveta a až 11 zahraničných delegácií, ale aj Bratislavské zberateľské dni, Konferencia advokátov 2021, nakrúcanie veľkej televíznej show Česko Slovensko má talent, koncert slávneho violončelistu Luku Šulića či dodávateľská konferencia METRO Cash&Carry SR – napriek náročnej situácii v uplynulej dobe majú o priestory výstavno-kongresového centra Incheba záujem organizátori rôznych druhov podujatí. Hneď niekoľko významných eventov je naplánovaných aj na nasledujúce obdobie.

Do konca roka 2021 sa má v Inchebe popri veľtrhu nábytku Moddom, kozmetickom veľtrhu Interbeauty, knižnom veľtrhu Bibliotéka a obchodnej platforme Dni Vianoc, uskutočniť aj výstava Wof Expo (zameraná na networking v oblasti logistiky, e-commerce a dodávateľského reťazca), NATO EOD Demonstrations and Trials (podujatie zamerané na nové technológie v oblasti likvidácie výbušných zariadení), ale aj fashion event GIVVO Win at Life za účasti interpretov ako Rytmus, Ego, Filip Jančík, Majself, Matúš Kolárovský, Martin Klinčúch, Dominika Mirgová a Grimaso.

Aktuálne je tiež v plnom prúde dlhodobá vizuálno-interaktívna výstava Resonance of Light svetového umelca Ašota Haasa. Práve s podporou umenia a kultúry Incheba plánuje pokračovať aj ďalej, a to aj v rámci národného kultúrneho a kongresového centra (NKKC), ktoré by mohlo vzniknúť práve v lokalite Incheby.

Štúdiu uskutočniteľnosti NKKC v súčasnosti posudzuje Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR, ktorému Incheba okrem pôvodného verejne prezentovaného návrhu NKKC predložila na posúdenie aj výrazne ekonomickejší variant. Ten vychádza zo skutočnosti, že kultúrno-kongresová hala so štátom požadovanou kapacitou už v Bratislave existuje, a to práve v Inchebe.

Vďaka racionálnym a udržateľným riešeniam je tak možné špičkové multifunkčné centrum s najmodernejším technickým vybavením zrealizovať za polovičnú sumu oproti pôvodne plánovaným 60 miliónom eur.

V čase, keď pandémia koronavírusu masívne zasiahla oblasť organizovania podujatí a vyžiadala si zvýšené výdavky zo štátneho rozpočtu, ide z hľadiska hodnoty za peniaze za najracionálnejšie riešenie. Návratnosť projektu by pre zmenu mohli výrazne zvýšiť špičkovo vybavené filmové štúdiá, ktoré Incheba v rámci NKKC plánuje do budúcna realizovať a pritiahnuť tak do Bratislavy nielen významné kongresy, koncerty a výstavy tak ako doteraz, ale aj filmové štáby a produkcie, ktorým plánuje poskytovať servis na mieru.

V rámci národného kultúrneho a kongresového centra Incheba myslí nielen na podporu umenia a kultúry. Zamýšľaná renovácia Expo Areny má prispieť k uhlíkovej neutralite Bratislavy a počíta okrem iného aj s konceptom zelených striech, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Pravý breh Dunaja v okolí Incheby môže vďaka národnému kultúrnemu a kongresovému centru výrazne ožiť a stať sa novým obľúbeným miestom pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Jedinečné výhľady na bratislavské dominanty majú umocniť nový park plný zelene, atraktívne vodné plochy a relaxačné zóny, ktoré budú verejnosti prístupné 365 dní v roku.

Incheba má najlepšie predpoklady na to, aby národné kultúrne a kongresové centrum vzniklo práve v tejto lokalite. Výstavno-kongresový komplex už teraz spĺňa všetky požiadavky na organizáciu kongresov a kultúrnych podujatí ako sú lokalita s výbornou dostupnosťou v širšom centre mesta, napojenie na všetky druhy dopravy vrátane pešej dostupnosti MHD, multifunkčnosť, efektivita a variabilita priestorov, občianska vybavenosť a v neposlednom rade schopnosť zaistiť bezpečnosť pri štátnických podujatiach na najvyššej úrovni. Vďaka tomu sa v jej priestoroch doteraz uskutočnilo viac ako 110 kongresov a 250 koncertov, medzi ktorými nechýbali desiatky hviezd svetového formátu.