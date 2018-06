Selena Gomez zverejnila videoklip k piesni Back To You, známej zo seriálu v službe Netflix

BRATISLAVA 6. júna (WebNoviny.sk) – Americká speváčka a herečka Selena Gomez zverejnila videoklip k piesni Back To You. V novinke s retro nádychom možno vidieť 25-ročnú interpretku na večierku ako sleduje mladého muža, ktorému sa neskôr prihovorí a navrhne mu, aby spolu ukradli auto.

Na úteku s ukradnutým kabrioletom sa neskôr zastavia na lúke, kde sa zabávajú, až kým nezistia, že po nich pátrajú. Speváčka následne vozidlo podpáli a po hádke s mladíkom sa vrátia späť na večierok. Tam sa ho znova opýta, či spolu neukradnú auto.

Skladba Back To You pochádza zo soundtracku seriálu 13 Reasons Why (2017). Rodáčka z Grand Prairie v Texase sa na projekte, ktorého druhá sezóna mala na streamovacej službe Netflix premiéru v máji, podieľa ako výkonná producentka.

Selena Marie Gomez je známa najmä zo seriálu Kúzelníci z Waverly (2007 – 2012). Zahrala si aj v snímkach Ramona (2010), Popoluška v Monte Carle (2011), Muppets (2011), Spring Breakers (2012), Preteky s časom (2013) a svoj hlas prepožičala animovaným postavičkám vo filmoch Horton (2008), Arthur a Maltazardova pomsta (2009), Arthur a súboj dvoch svetov (2010), Hotel Transylvánia (2012) či Hotel Transylvánia 2 (2015).

So svojou skupinou The Scene vydala albumy Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) a When The Sun Goes Down (2011). Ako sólová interpretka má na konte štúdiovky Stars Dance (2013), Revival (2015) a kompiláciu For You (2014). Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.