Selfigramiádu s Farmármi zažijete v Bory Mall

Bratislava, 28.6.2017 ( WBN/PR ) – Sledovali ste celé týždne s napätím osudy farmárov a prežívali ste úspechy aj prehry svojich favoritov? Hoci mega úspešnú reality show TV Markíza – Farma 8 už v týchto dňoch na obrazovke neuvidíte, máme pre vás niečo špeciálne.

V piatok 30. júna sa s najnovšími hviezdami reality show môžete stretnúť osobne v priestoroch nákupno-zábavného centra Bory Mall v Bratislave. Nečakajte však ďalšie spory, úlohy ani duely. Čaká tu na vás iba priateľská atmosféra a neformálne stretnutie s vašimi obľúbencami z televíznej obrazovky. Pobaviť sa s vami prídu Dávid Buška, Lucia “Lula” Gachulincová, Vlaďa Sedláková, Lucia Šindlerová, Nikolas Nikolic, Janka Brezinová a, samozrejme, chýbať nebude ani samotný víťaz Farmy 8 Miro Povec.

V čase od 17tej hodiny sa s farmármi budete môcť nie len osobne stretnúť, ale sa nimi aj bezprostredne porozprávať a spraviť pár vydarených selfíčiek.

Žiadne formality ani žiadne delenie na súťažiacich a obecenstvo sa už konať nebude. Práve naopak, pokiaľ si myslíte, že by ste úlohy a situácie na farme zvládali, novým farmárom sa hneď môžete stať aj vy. Na stretnutí nebude chýbať markizácky štáb, u ktorého sa môžete od 16tej hodiny prihlásiť na casting do 9 série.

Tak neváhajte a posledný júnový piatok príďte stráviť s farmármi do Bory Mall.