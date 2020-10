Šeliga chce Kováčikovi odobrať bezpečnostnú previerku, podal podnet na Národný bezpečnostný úrad

Podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) podal podnet na Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) SR na odobratie bezpečnostnej previerky obvinenému špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi K.

Ako ďalej vysvetlil vo svojom profile na sociálnej sieti, ak by mu previerku odobrali, prestal by spĺňať zákonné predpoklady na funkciu špeciálneho prokurátora a o post by prišiel.

Nedotknuteľných chránila silná sieť

„Dušan K. sa nechce vzdať svojej funkcie, preto musíme konať a využiť všetky zákonné prostriedky na to, aby mu funkcia špeciálneho prokurátora zanikla,“ dodal. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) rozhodol v nedeľu 25. októbra v noci o vzatí do väzby špeciálneho prokurátora Dušana K. a policajného funkcionára Norberta P.

K vzatiu do väzby Dušana K. sa vyjadrila aj ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Stíhanie špeciálneho prokurátora považuje za vizitku toho, ako bola riadená spravodlivosť na Slovensku.

„Ukazuje sa, že prokuratúra ani polícia nestíhala a nevyšetrovala, pretože nedotknuteľných mala chrániť silná sieť tých, ktorí mali právo a spravodlivosť strážiť,“ uviedla Remišová.

Ako dodala, charakterný a odborne zdatný generálny a špeciálny prokurátor, transparentný systém súdov a prokuratúry a nespochybniteľný policajný prezident sú nevyhnutní na obnovu dôvery verejnosti v právny štát. V tlačovej správe o tom informovalo tlačové oddelenie strany Za ľudí.

Chránenec Fica a Pellegriniho

Tolerovaním Dušana K. v kľúčovej funkcii spravili Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD) zo Slovenska raj mafie. Myslí si to predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš.

„Dlhodobo sme vedeli, že Dušan K. je chránencom Roberta Fica a Petra Pellegriniho, ktorého úlohou bolo prikrývať závažné kauzy ekonomickej kriminality. Nič nás však nemohlo pripraviť na to, že tento človek je podozrivý aj z toho, že mal mariť vyšetrovanie prípravy vraždy elitného policajta,“ vyhlásil predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO). V tlačovej správe o tom informovala Dáša Macaríková z mediálneho tímu hnutia.

Mafián nemôže sedieť na stoličke šéfa úradu špeciálnej prokuratúry, je to neprijateľné a za hranicou akéhokoľvek právneho štátu. V reakcii na vzatie Dušana K. do väzby to uviedla strana Sloboda a Solidarita (SaS).

„Pôvodné znenie novely zákona o prokuratúre obsahovalo ustanovenie, že NR SR odvolá špeciálneho prokurátora, ak prestal svoju funkciu vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne. Práve toto mohlo byť teraz použiteľné, avšak pre veto prezidentky sa nám spomínané ustanovenie nepodarilo presadiť,” uviedol poslanec NR SR za SaS Alojz Baránik. V tlačovej správe o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.

Zločin obsadil najvyššie poschodia štátu

Prípad Dušana K. podľa strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) potvrdzuje, že zločin obsadil najvyššie poschodia štátu.

„Je vidieť, že sme svojou kritikou a neúnavným politickým bojom triafali do čierneho a práve preto sme boli tŕňom v oku systému postavenom na podvode, klamstve a korupcii,“ dodal pre agentúru SITA hovorca strany Ondrej Ďurica.

Obvineného Dušana K. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok 22. októbra. Neskôr polícia oznámila, že zadržaný čelí obvineniam z korupcie, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a pokračovacieho zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Počas akcie NAKA zadržala aj policajného funkcionára Norberta P.