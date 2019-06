Šeliga chce od verejnej služby viac ako len populistické frázy a náplasti sociálnych balíčkov

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Juraj Šeliga opúšťa iniciatívu Za slušné Slovensko, pretože sa chce uchádzať o politickú moc. Uviedol v pondelok vo svojom blogu na portáli spravodajského dennika.

„Nie, nie ako spasiteľ. S pokorou, ale s odhodlaním ako jeden z mnohých, ktorí očakávajú od verejnej služby viac ako len populistické frázy a náplasti sociálnych balíčkov,“ napísal Šeliga, pričom nespresnil, do akého politického subjektu vstúpil.

V blogu ďalej uvádza, že odchádza vedený tým, čo hovoril na námestiach. „Viem, čo chcem urobiť. No rovnako viem, že časť tej roboty som mohol odrobiť na námestiach a časť tej roboty môžem a musím skúsiť odrobiť v politike. Straníckej. Tak je to rozdelené a tak je to u nás nastavené. Každá má svoje možnosti a svoje limity. Každá je potrebná,“ konštatoval.

O Šeligovom odchode v pondelok informovali predstavitelia iniciatívy Za slušné Slovensko. „Jednou z našich hlavných tvárí bol od začiatku Juraj Šeliga. Juraj už ďalej nebude vystupovať ako hovorca iniciatívy a rozhodol sa, že z nej odstupuje. Naša iniciatíva nikdy nebola iba o jednom človeku, ale jeho práca, odhodlanie a hlavne osobná obeta boli mnohokrát to, čo celú iniciatívu ťahalo napred a preto môžeme vyjadriť len veľkú vďaku za celé jeho pôsobenie v iniciatíve,“ uviedli v tlačovej správe s tým, že novou hovorkyňou bude Eva Lavríková. Ďalšími tvárami ostávajú Karolína Farská a Ján Gálik.