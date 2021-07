Šeliga sa s rozhodnutím ústavného súdu plne stotožňuje a prípadnú novelu ústavy nepodporí

Bývalý podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) vo svojom profile na sociálnej sieti napísal, že z občianskeho, spoločenského, politického a právnického hľadiska bude odôvodnenie rozhodnutia mimoriadne zaujímavé.

„Ústavný súd v jednoduchosti povedal, že referendum o skrátení volebného obdobia nie je prípustné, pretože, okrem iného, Ústava SR stanovuje, že volebné obdobie je štvorročné. Legitimita mandátu získaného v riadnych voľbách by nemala byť narušená zmenou politických nálad v spoločnosti,“ podotkol.

Ako doplnil, s rozhodnutím ústavného súdu sa plne stotožňuje. Vopred avizuje, že prípadnú novelu ústavy nepodporí, „pretože by to znamenalo, že opozícia, a je jedno, kto v nej je alebo bude, by nerobila nič iné iba referendá o predčasných voľbách“.