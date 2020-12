Šeliga: V koalícii je vnútorné pnutie, Sulík s Matovičom už asi kamaráti nebudú

V koalícii je vnútorné pnutie, nie je to však také dramatické, ako to vidia ľudia navonok. V rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to povedal podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí). Domnieva sa, že premiér Igor Matovič (OĽaNO) a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) už asi kamaráti nebudú.

Osobné a politické limity členov koalície

Šeliga dúfa, že vláda vydrží celé funkčné obdobie.

„Bol by som za to rád, lebo už zaznievajú rôzne hlasy, že by sa koalícia mala rozpadnúť. Je evidentné, že v koalícii je vnútorné pnutie, chcem však povedať, že to nie je tak dramatické, ako to vidia ľudia navonok. Niekedy sa mi zdá, že to v médiách vyzerá horšie, ako to reálne je,” uviedol.

Osobné a politické limity členov koalície sú podľa neho po tomto roku jasné. „Potom je ale na mieste otázka akejsi hranice. Podľa mňa v tomto treba byť rozumný a prudérny a nie sa silou mocou držať ,prilepený na stoličke´, alebo hneď búchať po stole,” vysvetlil Šeliga.