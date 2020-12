Šeliga vyzval Čaputovú, aby odložila menovanie Žilinku do funkcie generálneho prokurátora

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby odložila vymenovanie Maroša Žilinku do funkcie generálneho prokurátora.

Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti s dnešnými vyjadreniami poslanca Ondreja Dostála (klub SaS) o tom, že Maroš Žilinka klamal, keď hovoril, že za neho jeho priateľ Michal Gučík neloboval.

Vymenovanie by malo byť podľa Šeligu odložené dovtedy, kym sa všetky nejasnosti nevysvetlia. „Bolo by ideálne, ak by aspoň pani prezidentka poznala pravdivé odpovede na otázky, ktoré sú legitímne,“ dodal Šeliga.