Šeliga vyzval Maroša Žilinku, aby zverejnil necenzúrované zmluvy s ruskou prokuratúrou a okamžite ich vypovedal

Poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí) požiadal na základe infožiadosti Generálnu prokuratúru SR (GP SR), aby zverejnila úplné znenie všetkých zmlúv uzatvorených s Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie, ktoré podpísal generálny prokurátor Maroš Žilinka. V tlačovej správe o tom informovala asistentka poslanca Martina Legáth.

Šeliga konštatuje, že slovenská verejnosť má právo poznať plné znenie uzatvorených zmlúv. „Rovnako som to urobil preto, že v poslednej dobe zaznieva oprávnená požiadavka verejnosti, aby boli tieto zmluvy vypovedané. To sa, žiaľ, zatiaľ nestalo, naviac podľa medializovaných informácií hlavnej rámcovej zmluve by mala končiť platnosť 28. marca 2022, ak však naša prokuratúra nepožiada o jej zrušenie, automaticky sa platnosť tejto zmluvy predĺži o ďalších 5 rokov,“ povedal poslanec.

Šeliga tiež považuje za správne, aby slovenská prokuratúra nemala v súčasnej dobe žiadne zmluvy s tou ruskou. Dôvodom je podľa neho vojna na Ukrajine a tiež to, že v Moskve a iných ruských mestách dochádza opakovane k zatýkaniu odporcov ruskej agresie na Ukrajine.

Agentúra SITA požiadala Generálnu prokuratúru SR o stanovisko.