Šeligu by mal na poste podpredsedu parlamentu nahradiť Lehotský, za Žitňanskú nastúpi Ledecký

Juraja Šeligu (Za ľudí) má na poste podpredsedu Národnej rady SR (NR SR) nahradiť jeho stranícky kolega Tomáš Lehotský. Na stoličku šéfa výboru pre sociálne veci má namiesto Jany Žitňanskej zasadnúť Vladimír Ledecký (obaja Za ľudí). Vyplýva to z návrhu na voľbu podpredsedu NR SR a návrhu na voľbu predsedu výboru, ktoré sú zverejnené na webe zákonodarného zboru.

Šeliga spolu so Žitňanskou a bratislavským županom Jurajom Drobom (SaS) porušili zákaz vychádzania, keď do noci sedeli v podniku Klub pod lampou. Na svojom webe o tom informoval Denník N, ktorý sa odvolal na fotografie zhotovené pre týždenník Plus 7 dní. Fotky mali vzniknúť pred polnocou.

Šeliga v stredu 5. mája oznámil, že sa vzdáva svojej funkcie podpredsedu parlamentu. Ospravedlnil sa všetkým občanom za zlý príklad, ktorý im ako podpredseda NR SR spolu s kolegami dal. Svojej funkcie sa zároveň vzdala aj Žitňanská, ktorá odstúpila z postu predsedníčky Výboru NR SR pre sociálne veci.

Vzniknutá situácia mrzí aj bratislavského župana Juraja Drobu, ktorý priznáva, že spravil chybu. Zároveň si však nemyslí, že ide o zlyhanie, za ktoré treba odstupovať z funkcie.