Senec rieši parkovanie aj cyklotrasy, samospráva mesta chce postaviť parkovací dom

Mesto Senec uvažuje o výstavbe parkovacieho domu pri železničnej stanici. Budúci rok chce Senec vyčleniť financie zo svojho rozpočtu na vybudovanie parkovísk a cyklotrás. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa mesta Senec Martina Ostatníková.

Okrem parkovacieho domu chcú v Senci dobudovať parkovacie miesta na druhej strane od železnice. „Od začiatku leta je parkovanie možné aj vo dvore budovy na Železničnej ulici, ktorú v minulosti kúpilo mesto, zatiaľ ju však nevyužíva,“ uviedla Ostatníková.

Cyklotrasa prepojí železničné stanice

Senec sa chce zapojiť aj do aktivít, ktoré sa týkajú systému integrovanej dopravy. Mesto vyvíja aktivity v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a cyklochodníkov, ktoré by mali postupne prepojiť železničnú stanicu v Senci so železničnou stanicou vo Veľkom Bieli.

V rámci systému integrovanej dopravy v Bratislavskom kraji vzniklo a už sa aj realizovalo niekoľko projektov. V utorok 30. júla slávnostne otvorili prestupný dopravný terminál financovaný z IROP vo Svätom Jure.

Stál takmer 613-tisíc eur a pozostáva z 58 parkovacích miest a niekoľkých prístreškov pre bicykle, súčasťou sú aj dve parkovacie miesta pre autobusy. Podľa predsedu BSK Juraja Drobu má prestupný dopravný terminál pribudnúť aj v Šenkviciach a Malackách.

Pribudnú záchytné parkoviská

Čo sa týka podobných projektov, v utorok 23. júla schválil Slovenský pozemkový fond (SPF) výstavbu záchytného parkoviska v Ivanke pri Dunaji v okrese Senec so 158 miestami pre autá a 80 miestami pre bicykle. V plnej prevádzke by malo byť do konca tohto roka.

V Pezinku výstavba záchytného parkoviska už prebieha, dokončené by malo byť do konca septembra. Celková kapacita bude 291 parkovacích miest a stojiská pre 30 bicyklov.

Záchytné parkovisko pribudne v roku 2021 aj v Nových Košariskách v okrese Senec (165 miest pre autá, 50 miest pre bicykle) a v roku 2022 v Zohore v okrese Malacky (207 miest pre autá, 50 miest pre bicykle).